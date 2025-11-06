日テレ・河出奈都美アナ、金髪ボブで姿が激変！『リコリコ』コスプレに「似合ってる」「好感が持てる」
日本テレビの河出奈都美アナウンサーが11月4日、自身のXを更新。「いい推しの日」を記念して、人気アニメ『リコリス・リコイル』錦木千束のコスプレ写真を投稿した。
【写真】金髪ボブ！髪型＆衣装も完全再現 『リコリコ』千束姿の河出アナ
アニメやゲームが大好きな河出アナだが、今回は「推しになりきることで「自分推し」にもなれる！自分磨きのモチベーションも推し！楽しく過ごさせてもらってることに感謝！」と2枚の写真を公開。
金髪ボブでおなじみの『リコリコ』千束の制服姿を披露。カラーコンタクトも入れてコスプレを楽しんでいる。
これにファンは「明るい髪の毛お似合いです めちゃすてき」「コスプレアナウンサーとしてこれからも応援しています」「写真集出しても良いと思う」「推しキャラである『リコリス・リコイル』の錦木千束のコスプレを結構見たけど、河出さんの明るい雰囲気が、千束にベストマッチ！だと思う」「千束のコスプレ似合ってるし可愛いし、愛用の銃もきちんと再現していて抜かりがない。みんなもリコリス・リコイル面白いから観ような！」「ホントに好きでやってるって事が伝わってくるのでとても好感が持てる」などと絶賛している。
【写真】金髪ボブ！髪型＆衣装も完全再現 『リコリコ』千束姿の河出アナ
アニメやゲームが大好きな河出アナだが、今回は「推しになりきることで「自分推し」にもなれる！自分磨きのモチベーションも推し！楽しく過ごさせてもらってることに感謝！」と2枚の写真を公開。
金髪ボブでおなじみの『リコリコ』千束の制服姿を披露。カラーコンタクトも入れてコスプレを楽しんでいる。