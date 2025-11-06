お笑いコンビ「さや香」の石井（37）が、5日放送のテレビ朝日「かまいガチ」（水曜後11・30）に出演。本気の女装姿が反響を呼んだ。

この日は人気芸人らが、本気のヘアメークやファッションで女性になりきる「とにかくイイ女になりたいねん」企画の第2弾。変身前、自身が目指すテーマについて石井は「カッコイイけど、話しやすい、気さくな感じの。もうズバリ言いますけど、安室奈美恵さん」と説明。スタジオでは「イケる〜？」「アムロちゃん！？いやいやいや」などの声が上がったが、石井は「僕ハッキリした顔なんで、南国っぽさっていうか」と自信を見せた。

そしてブルゾンの肩をはだけ、ヘソがのぞいたファッションで、ブロンドヘアのダンサー風に変身した石井が登場すると、河井は「クオリティ高い」「めっちゃ奇麗ですよ」と感動。「かまいたち」濱家隆一が「アムロちゃん？出て来た時、何て言うたっけ？」と決めセリフを聞き直すと、石井は再び笑顔で「え？私はアリやで」と即答。濱家は「misonoや。別にmisonoさんがどうとかじゃないんですけど」とツッコんでいた。

そんな石井の姿にネットでは「大優勝すぎました」「石井さんマジでギャル似合う！」「小柄なのも相まってかわいすぎる 肩がセクシー笑」「肌感が1番ナチュラルメイクっぽい」「元が誰かわからんくらい可愛い」「顔のパーツ奇麗すぎて羨ましい！」「ちょっとほんとまじで石井さんかわいい奇麗えぐい」と絶賛されていた。