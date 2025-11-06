歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の赤ちゃんとの「タミータイム」に初挑戦したことを報告しました。

【写真を見る】【 中川翔子 】 双子の赤ちゃんと「タミータイム」挑戦 成長の喜びを報告「一カ月でこんなに色々成長するんだなぁ」





中川さんは「今日は初めて タミータイムに挑戦！首すわりにむかって、筋肉がつくみたい」と投稿。保育士さんから教わりながら行ったそうで、赤ちゃんが「ちょっと顔を自分であげようとしてて成長を感じて嬉しいけど不思議な気持ち！」と伝えています。









投稿では、「おじいちゃんにニコニコ笑顔をしたり 顔をじーっとみつめたり 一カ月でこんなに色々成長するんだなぁ」と感慨深い様子を綴っています。





また、サイエンスアーティストの市岡元気さんからチップとデールの子ども用着ぐるみをいただき、「いつか双子とディズニーデビューするときに着せるの夢なんです！」と喜びを表現。「兄がチップ 弟がデールのイメージぴったり」とコメントしています。









さらに「ピカチュウオムツケーキ」と呼ばれるおむつやぬいぐるみなどを詰め合わせた贈り物も紹介。「ぬいぐるみおもちゃつきでポケモンで遊ぶ未来がみえる！」と将来の子どもたちの姿を想像し、「開封したらオムツの柄がしまじろうでした！黄色い人気者同士だからいいんだね！」と愛らしい言葉で表現しています。















お義母さんが小豆から煮たぜんざいを作ってくれたことにも触れ、「すごい！優しい甘さめちゃくちゃおいしい！！」と感謝の気持ちを述べています。









中川さんは、「みんなの優しさで一日ずつを積み重ねています」と周囲のサポートへの感謝しつつ、「不安と痛みで大変だった一カ月をすぎて すこしずつ バタバタを楽しめてます」と育児の苦労と喜びを率直に語っています。「おしっこ浴びたけど！！！かわいい」と赤ちゃんとの日常の出来事もユーモアを交えて報告しています。









最後には「双子が寝てる時間、絵日記描いたりクラシック流したりしてみてます」と自分の時間の過ごし方を紹介し、投稿を締めくくりました。









この投稿に、「順調そうでなによりです 成長を一番感じたのは寝返りをした日かなー！」「絵が上手なママ羨ましい 素敵な素敵な記録になりますね」「いつか成長絵日記を本にして販売してほしいです」「いつも絵日記楽しみにしてます しょこたんの可愛い絵と、観点が最高です！」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】