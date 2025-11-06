高市首相の所信表明演説に対する代表質問が参議院で行われています。国民民主党の舟山議員は、企業・団体献金の規制強化を高市首相に求めました。

国会記者会館から中継です。

国民民主党は、政治とカネの問題をめぐる自民党の対応への不満から連立を離脱した公明党と足並みを揃えて、高市首相への追及を強める方針です。

国民民主党 舟山参院議員会長

「『政治資金規正法改正案』を公明党とともに共同提出する方針です。それこそが政治への信頼回復、さらには政治の安定につながると考えますがいかがですか」

高市首相

「自民党と日本維新の会との間で、国民に信頼される政治資金の在り方について幅広く検討していくこととしました。他党とも真摯な議論を重ね政治改革の取り組みを着実に進めてまいります」

企業・団体献金の規制強化にむけ、国民民主党と公明党は共同で来週にも法案を提出する考えです。

法案の柱は、受け皿を政党本部と都道府県連に限定し、上限は年間1億円、同じ政治団体への寄付は上限を2000万円としています。

企業・団体献金をめぐっては、与党の日本維新の会も規制すべきとの立場で、野党側は「慎重なのは自民党だけ」として今後、追及を強める考えです。