身体と一体化する次世代ランニングポーチ「ランベルト アドバンス」
ランニング中、ポーチの中身が揺れるあの感覚、気になりますよね？ 走るのに集中したいのに、鍵が鳴る音やスマホの振動で、どうにもリズムが崩れてしまう。今回ご紹介する「ランベルト アドバンス」は、そのランナー特有のストレスに対し、構造の工夫で応えてくれます。
揺れを制する重心設計：実用新案登録の「台形ポケット」
従来のポーチで中身が揺れるのは、ポケット内部に「遊び」の空間があるから。単純な話ですが、解決は難しい問題でした。
「ランベルト アドバンス」が採用したのは、実用新案にも登録された独自の「台形ポケット」です。これは開口部が広く、底に向かってシェイプした形状。収納したスマートフォンやボトルを自然とポケットの底、つまり身体の中心に近い位置へと導き、重心が安定します。
結果として、ランニング中の不快な揺れが抑えられ、フォームの維持やペース配分といった、本来集中すべきことに意識を向けやすくなります。
身体とのシンクロ率を高める、一体型のフィット構造
揺れと同じくらい厄介なのが、ポーチの「ズレ」ではないでしょうか。
細いベルト式と違い、「ランベルト アドバンス」はウエスト全体を「面」で包み込む、腹巻きのような一体型フィット構造を採用しています。圧力が1点に集中せず、腰全体に心地よく分散される感覚です。
さらに、内側全周に配置された滑り止めシリコンテープが、ウェアとの摩擦をしっかりグリップ。激しい動きや長時間のランでも、ポーチはスタート時のポジションを保ち続けます。何度も位置を直す、あの無駄なひと手間から解放されるのは快適ですよ。
快適性の持続力と、ミニマルな日常への応用
高いフィット感は、ときにムレという代償を伴います。ですが、その点も抜かりはありません。
素材は、軽量で伸縮性に優れたナイロンとポリウレタンのハイブリッド。肌との接触面には3層構造の立体ハニカムメッシュが採用されています。この設計が効率的なベンチレーション（空気の通り道）として機能し、熱やムレを軽減してくれるのです。肌触りもさらっとしており、長時間の装着での不快感を感じにくい設計です。
この快適さが、ランニングシーンだけに留まらないのもポイント。前後左右に配置された4カ所のポケットと鍵用ストラップは、ミニマリストの日常にもフィットします。
手ぶらで出かけたい休日のウォーキングや、旅行先での貴重品管理にもお役立ち。「ランベルト アドバンス」についてもっとよく知りたいという方は、以下リンクをチェックです。
