カップ麺と言えば、お湯を注ぐだけのお手軽ごはんの定番。ですが、実は「炒飯アレンジ」もおすすめなんだそう。ローソンの公式TikTokアカウント（@akiko_lawson）が、「とんこつラーメン」で作る炒飯のレシピを紹介しています。



【動画】カップ麺で作るジャンク炒飯

カップ麺が炒飯の具材に…！

材料も身近なものばかりで、とっても簡単。それでいて、しっかりジャンクな仕上がりです。作り方は以下の通り。



【材料】



・とんこつラーメン(カップ麺)…1個

・水…100ml

・油…大さじ1

・溶き卵…1個分

・ご飯…180g

・紅しょうが…適量



【作り方】



‖泙北佑鯑れ、めん棒などで砕く。

▲侫薀ぅ僖鵑豊，鯑れ、水100mlを加えて中火で水分を飛ばしながら炒める。

水分が飛んだらお皿に取り出しておく。

ぅ侫薀ぅ僖鵑北を加えて熱し、溶き卵、ご飯を入れて炒める。

ゼ茲蟒个靴討いたとんこつラーメンを炒め合わせる。

Δ箸鵑海張蕁璽瓮鵑陵憧錣傍佑瓩討皿にひっくり返し、お好みで紅しょうがを盛り付ければ完成。



この投稿には、「美味そうー」「昔これした事ある！」「これすごいよね！2食分のカロリーを簡単摂取」などのコメントが寄せられていました。



▽出典：ローソン 公式TikTok／カップ麺で作る炒飯