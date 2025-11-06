県内では6日、住宅の敷地内や、民家近くでクマの目撃情報が相次いでいます。



今年度、これまでに県内では13人の人身被害が確認されています。県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中で、警戒を呼び掛けています。



警察から6日に発表されている午前11時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）



＜午前の発表＞

◆長岡市

・6日午前6時10分頃、長岡市菅畑の市道でクマ1頭を目撃

・クマの体長は約1メートル

・目撃場所は、民家の直近





◆村上市・6日午前6時43分頃、村上市下助渕の一般住宅裏のやぶの中でクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は、住宅付近◆魚沼市・6日午前7時40分頃。魚沼市小出島の道路上で、クマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は民家直近の路上◆南魚沼市・6日午前6時47分頃、南魚沼市長崎の田んぼにクマ2頭を目撃・クマの体長は約1メートルと約0.5メートル・目撃場所は民家から約150メートル付近・6日午前5時55分頃。南魚沼市荒金でクマ1頭が道路を横切るのを目撃・クマの体長は約0.7メートル・目撃場所は、民家から約80メートル◆村上市・6日午前8時8分頃、村上市平林の一般住宅の敷地内でクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は住宅◆糸魚川市・6日午前7時45分頃、糸魚川市市振で、住民から「家の裏にクマ1頭がいる」と通報・クマの体長は約1.5メートル・目撃場所は、住宅の直近◆南魚沼市・6日午前8時頃、南魚沼市石打の道路上で、クマ1頭を目撃・クマの体長は約1.2メートル・目撃場所は、民家の直近◆見附市・6日午前8時30分頃、見附市内町の大平森林公園で通行人がクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.7メートル・目撃場所は大平森林公園クマが目撃された市町では、警察と連携し付近の住民に警戒を呼び掛けています。