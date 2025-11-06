【クマ警戒】民家近くや住宅の敷地内でも…クマの目撃情報が相次ぐ（6日午前11時30分現在）《新潟》
県内では6日、住宅の敷地内や、民家近くでクマの目撃情報が相次いでいます。
今年度、これまでに県内では13人の人身被害が確認されています。県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中で、警戒を呼び掛けています。
警察から6日に発表されている午前11時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）
＜午前の発表＞
◆長岡市
・6日午前6時10分頃、長岡市菅畑の市道でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約1メートル
・目撃場所は、民家の直近
・6日午前6時43分頃、村上市下助渕の一般住宅裏のやぶの中でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所は、住宅付近
◆魚沼市
・6日午前7時40分頃。魚沼市小出島の道路上で、クマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所は民家直近の路上
◆南魚沼市
・6日午前6時47分頃、南魚沼市長崎の田んぼにクマ2頭を目撃
・クマの体長は約1メートルと約0.5メートル
・目撃場所は民家から約150メートル付近
・6日午前5時55分頃。南魚沼市荒金でクマ1頭が道路を横切るのを目撃
・クマの体長は約0.7メートル
・目撃場所は、民家から約80メートル
◆村上市
・6日午前8時8分頃、村上市平林の一般住宅の敷地内でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所は住宅
◆糸魚川市
・6日午前7時45分頃、糸魚川市市振で、住民から「家の裏にクマ1頭がいる」と通報
・クマの体長は約1.5メートル
・目撃場所は、住宅の直近
◆南魚沼市
・6日午前8時頃、南魚沼市石打の道路上で、クマ1頭を目撃
・クマの体長は約1.2メートル
・目撃場所は、民家の直近
◆見附市
・6日午前8時30分頃、見附市内町の大平森林公園で通行人がクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.7メートル
・目撃場所は大平森林公園
クマが目撃された市町では、警察と連携し付近の住民に警戒を呼び掛けています。