26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された69歳の女は事件への関わりを家族にも話していなかったとみられることが分かりました。

【写真を見る】逮捕の安福久美子容疑者(69) 26年前の事件への関わりは家族や周囲に話さず 事件後も名古屋市内で夫や子どもと生活… 名古屋･西区主婦殺害事件

名古屋市港区のアルバイト･安福久美子容疑者は、1999年11月、名古屋市西区で主婦の高羽奈美子さんを殺害した疑いがもたれています。安福容疑者は高羽さんの夫・悟さんの高校の同級生で、高羽さん本人とは面識がないとみられます。

安福容疑者は事件当時、現場から10キロほど離れた名古屋市港区のマンションで暮らしていて、その後も名古屋市内で夫や子どもと生活していましたが、事件のことは家族や周囲に話していなかったとみられることが分かりました。

情報提供を求めてきた警察の見立ての通り、安福容疑者は事件の際に手にけがをしたと供述する一方「家族や親族に迷惑をかけられず捕まるのが嫌だった」と話しています。