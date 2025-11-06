ファイターズは１１月５日から秋のキャンプ第２クールがスタートしました。



また、伊藤大海投手から大事な発表がありました。



休日をはさみ秋のキャンプ第２クールがスタートした５日。



平日にもかかわらず、およそ５５００人のファンがエスコンフィールドHOKKAIDOに訪れました。



投手陣は外野フェンス際で走り込みをして下半身強化に努め、野手陣では万波中正選手が柵越えを披露するなど、ファンをわかせました。





全体練習終了後は「特守」に清宮幸太郎選手と野村佑希選手が参加しー（森本コーチ）「ラスト１２本！ばしっときめて」（森本コーチ）「なんでグローブを見てるの？グローブのせいじゃないでしょ！」シーズン最後に太ももを痛めていた札幌市出身の今川優馬選手は、足の状態を確かめるように繰り返しダッシュを行う姿もー（今川優馬選手）「（今回のキャンプは）スプリントをもう一度見直して、もっと足が速くなれるように走塁のフォームをイチからトレーナーの皆さんに教えてもらってやっています。優勝するために僕がどんなピースになればいいのかというのを追求しながら、打って守れるセンターを目指してやっていきたいなと思っています」そして５日、鹿部町出身の伊藤大海投手について、１１月１５日から行われる韓国との国際試合のために選ばれていた、野球日本代表・侍ジャパンへの参加辞退が発表されました。辞退の理由はコンディション不良ということでしたが、５日も球場に姿を見せ、キャッチボールなどを行う姿が確認されています。