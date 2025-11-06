加藤綾菜、“栄養満点”な手料理並ぶ食卓ショット「素晴らしい」「健康的な夕食」「こんなご馳走食べられるカトちゃん、幸せね」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が4日、自身のインスタグラムを更新。野菜をたっぷり使った健康的な手料理が並ぶ食卓を披露した。
【写真】「カトちゃん、幸せね」加藤綾菜が公開した“栄養満点”な手料理並ぶ加藤家の夕食
綾菜は「寒くて風邪引きそうになったけどモリモリ食べたら元気になりました！」とつづり、最近の食事を写真で紹介。1枚目には「加藤家の夕飯！」をアップした。
「メインをテイクアウトして後は簡単に」と説明した夕食には、焼き鮭や大根、ピーマンなど、栄養たっぷりの食材を使った料理がズラリと並んでいる。スープは「酢を沢山入れて身体がポカポカ」と紹介した。
綾菜は3つのハートマークを添え、「食べるのって一番幸せだわ〜」とうれしそうにつづっている。
コメント欄には「素晴らしい」「美味しそうすぎます」「栄養満点」「健康的な夕食ですね」「こんなご馳走食べられるカトちゃん、幸せね」など、称賛する声が相次いで寄せられている。
