2児の母・山田花子、“家庭菜園”の野菜使った手料理を披露「お鍋おいしそう」「自給自足、イイですね〜」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が3日、自身のブログを更新。“家庭菜園”の野菜を使った手料理を披露した。
【写真】「お鍋おいしそう」「自給自足、イイですね〜」“家庭菜園”の野菜を使った手料理
先月「プチ家庭菜園」を始めたことを報告し、わけぎ、ネギ、ベビーリーフ、チンゲンサイを育てていることを紹介していた山田。
この日は「今日の晩ごはんは『お鍋うどん』」と書き出し、「自宅で育てた豆苗とわけぎ入り」と、家庭菜園で収穫した野菜がたっぷり入った鍋の写真をアップ。「自宅で育てた野菜入りお鍋高評価でした」とつづった。
さらに「末成ゆみ姉さんがいわしのつみれ作って冷凍してくれていたのでお鍋に入れたよ」とも明かし、「イワシのつみれ美味しかった」「息子たちには大人の味でした」とフードパックいっぱいに詰まったつみれの写真も投稿した。
コメント欄には「お鍋おいしそう」「鍋最高ですよね」「すごーい！節約主婦やね」「自給自足、イイですね〜」「ゆみ姉さん素敵ですね」「最高においしいね！」「ワケギ、私も育ててみたくなりました！」などの声が寄せられている。
