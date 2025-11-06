１２歳のタイ国籍の少女を個室マッサージ店で働かせたとして、警視庁は６日、東京都調布市、同店経営の男（５１）を労働基準法違反（最低年齢）容疑で逮捕したと発表した。

少女は一緒に来日した母親に店に置き去りにされており、同庁は仲介業者を通じて人身取引が行われたとみている。

発表によると、男は今年６〜７月、経営する文京区湯島の個室マッサージ店「リラックスタイム」で、同法が雇用を禁じた１５歳未満と知りながら、タイ国籍の少女（１２）を従業員として雇い、マッサージなどの接客業務をさせた疑い。逮捕は４日。

少女は今年６月、１５日間の短期滞在の在留資格で母親と来日。母親は少女を店に残して姿を消し、少女は店の台所で寝泊まりしながら、男性客らに性的サービスをさせられていたという。

少女の売上金の一部は母親の関係者の口座に振り込まれていた。母親は翌７月に出国していた。

少女は８月から他店で働いていたが、９月に港区の東京出入国在留管理局に助けを求め、保護された。少女は警視庁に、「母親から『迎えに来るまで働いて待っていてほしい』と言われた。帰国したかったが、本国にいる家族が生活できないと思い、我慢するしかなかった」と話しているという。

人身取引は、２０００年に国連で採択された「人身取引議定書」で定義され、性的搾取や強制労働の目的で、暴力などを用いて人を引き渡すなどの行為を指す。日本政府が今年８月に決定した人身取引対策に関する年次報告によると、昨年保護された被害者は６６人（前年比５人増）で、約９割が性的搾取の被害を受けていた。１８歳未満は４１人だった。