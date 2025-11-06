ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（３３）に対し、ブルージェイズとのワールドシリーズでのモチベーションについてファンから疑問の声が上がっている。ＷＳでは２９打数７安打、１本塁打、打率２割５分７厘という内容にファンが「ゲレロの勝利を望んでいたのではないか」というのだ。

ヘルナンデスにとってブルージェイズは古巣であり、ウナジミール・ゲレロ・ジュニアは親友。自主トレをともにし、家族ぐるみの付き合いを続けている。ＷＳ期間中も奥さん同士が行動をともにし、インスタグラムに仲むつまじい写真を公開している。

優勝セレモニー後、Ｔヘルナンデスは「（対戦の気持ちを）説明するのは難しい。緊張しているわけではないけど、心臓が激しく揺れ、ドキドキがすごく速い。あのスタジアムに戻れたのは僕にとって大きな瞬間だった。特別な思い出だ。あのスタジアムでファンの過ごしたたくさんの歴史がある。最高だった」と「ＭＬＢネットワーク」を通じて心中を打ち明けた。

これに対して米メディア「スポーツキーダ」がヘルナンデスの闘争心を疑問視するファンの声を紹介。「ゲレロに勝ってほしかったと今も思っている」「彼はブルージェイズを助けるために全力を尽くした」「彼はまだ彼らのためにプレーしているように感じた」などと並べている。

ゲレロとの関係についてＴヘルナンデスは「彼とはいい関係を築いています。シーズン中もプレーオフ中も、そしてこうして対戦する時も、本当にいいコミュニケーションが取れていた」と「ニューズウイーク」に話しているが、そこは敵同士。仲のいい印象を与えすぎると誤解を招くということか。