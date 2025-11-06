【はじめてのお料理チャレンジ】な饕を使って野菜サラダを作ろう！
こどもが作るのにおすすめの朝ごはんメニュー２品目は「野菜サラダ」。初めて包丁で切る食材は、きゅうりやバナナ、ゆでたにんじんなど、柔らかくてスッと切れるものがおすすめなんだって。さあ、包丁を使って「野菜サラダ」を作ってみよう！
「野菜サラダ」の材料材料（２人分）
〈野菜〉
レタスの葉…2〜3枚
きゅうり…1/2本
ミニトマト…4個
〈トッピング〉
ホールコーン…大さじ2（約20g）
〈ドレッシング（作りやすい分量）〉
酢…小さじ1
塩…ひとつまみ
好みの油（米油、オリーブオイルなど）…大さじ1
包丁
まな板
小さいボール
大さじ
小さじ
スプーン
「野菜サラダ」の作り方．譽織垢鬚舛る
レタスは洗って水けをきり、手で食べやすい大きさにちぎって器に盛る。△ゅうりを切る
きゅうりは縦半分に切り、切り口を下にして横に幅7〜8个棒擇辰憧錣棒垢襦縦半分に切っておくと、コロコロ動かないから切りやすいよ！（※きゅうりを縦半分に切るのはむずかしいので、大人がやりましょう。包丁を使うのがむずかしい子は、厚手のポリ袋に入れてめん棒で一口大にたたいてもOK）ミニトマトのへたをとる
ミニトマトのへたをつまんで取り、器に盛る。ぅ魁璽鵑鬚里擦
コーンの汁けをきって野菜にのせる。ゥ疋譽奪轡鵐阿鮑遒
小さいボールに酢、塩を入れてスプーンでよく混ぜる。好みの油を加え、さらによく混ぜる。（※まず、塩が酢にとけるまで、しっかり混ぜてから油を加えてね）Ε疋譽奪轡鵐阿鬚ける
サラダにドレッシング（分量の目安は、半分くらい）をかけてでき上がり！
「野菜サラダ」をさらにおいしく♪ トッピングのアイディア
同じ野菜でも、トッピングを替えると違うおいしさに出会えるよ。トッピングには、ハム、スライスチーズ、フライドオニオン（薄切りにした玉ねぎを揚げたもの）、クルトン（さいころ状に切ったパンを揚げたり、焼いたりしたもの）、モッツァレラチーズ（一口タイプ）、ツナ缶詰などがおすすめ。
ドレッシングアレンジ！〜和風ごま＆シーザードレッシングのレシピ
また、野菜サラダに合うドレッシングは他にもあるよ！ 今回は２つのドレッシングを紹介します。和風ごまドレッシング
（材料）
酢…小さじ1
しょうゆ…小さじ1
好みの油（米油、オリーブオイルなど）…大さじ1
白いりごま…小さじ1
（作り方）
小さいボールに酢、しょうゆを入れてスプーンでよく混ぜる。好みの油を加えてさらによく混ぜる。白
いりごまを指でつまんで、かるくひねりつぶしながら加え、混ぜる。
（材料）
粉チーズ…大さじ1
マヨネーズ…大さじ1
酢…小さじ1
好みの油（米油、オリーブオイルなど）…大さじ1/2
（作り方）
小さいボールに粉チーズ、マヨネーズ、酢を入れてスプーンでよく混ぜる。好みの油を加え、さらによく混ぜる。
