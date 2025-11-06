【はじめてのお料理チャレンジ】な饕を使って野菜サラダを作ろう！

こどもが作るのにおすすめの朝ごはんメニュー２品目は「野菜サラダ」。初めて包丁で切る食材は、きゅうりやバナナ、ゆでたにんじんなど、柔らかくてスッと切れるものがおすすめなんだって。さあ、包丁を使って「野菜サラダ」を作ってみよう！

★こちらも参考に → 【はじめてのお料理チャレンジ】「こどもが包丁を使うときのポイント」

「野菜サラダ」の材料

材料（２人分）

〈野菜〉

レタスの葉…2〜3枚

きゅうり…1/2本

ミニトマト…4個

〈トッピング〉

ホールコーン…大さじ2（約20g）

〈ドレッシング（作りやすい分量）〉

酢…小さじ1

塩…ひとつまみ

好みの油（米油、オリーブオイルなど）…大さじ1

使う道具

包丁

まな板

小さいボール

大さじ

小さじ

スプーン

「野菜サラダ」の作り方

．譽織垢鬚舛る

レタスは洗って水けをきり、手で食べやすい大きさにちぎって器に盛る。

△ゅうりを切る

きゅうりは縦半分に切り、切り口を下にして横に幅7〜8个棒擇辰憧錣棒垢襦縦半分に切っておくと、コロコロ動かないから切りやすいよ！（※きゅうりを縦半分に切るのはむずかしいので、大人がやりましょう。包丁を使うのがむずかしい子は、厚手のポリ袋に入れてめん棒で一口大にたたいてもOK）

ミニトマトのへたをとる

ミニトマトのへたをつまんで取り、器に盛る。

ぅ魁璽鵑鬚里擦

コーンの汁けをきって野菜にのせる。

ゥ疋譽奪轡鵐阿鮑遒

小さいボールに酢、塩を入れてスプーンでよく混ぜる。好みの油を加え、さらによく混ぜる。（※まず、塩が酢にとけるまで、しっかり混ぜてから油を加えてね）

Ε疋譽奪轡鵐阿鬚ける

サラダにドレッシング（分量の目安は、半分くらい）をかけてでき上がり！

「野菜サラダ」をさらにおいしく♪ トッピングのアイディア

同じ野菜でも、トッピングを替えると違うおいしさに出会えるよ。トッピングには、ハム、スライスチーズ、フライドオニオン（薄切りにした玉ねぎを揚げたもの）、クルトン（さいころ状に切ったパンを揚げたり、焼いたりしたもの）、モッツァレラチーズ（一口タイプ）、ツナ缶詰などがおすすめ。

ドレッシングアレンジ！〜和風ごま＆シーザードレッシングのレシピ

また、野菜サラダに合うドレッシングは他にもあるよ！ 今回は２つのドレッシングを紹介します。

和風ごまドレッシング

（材料）

酢…小さじ1

しょうゆ…小さじ1

好みの油（米油、オリーブオイルなど）…大さじ1

白いりごま…小さじ1

（作り方）

小さいボールに酢、しょうゆを入れてスプーンでよく混ぜる。好みの油を加えてさらによく混ぜる。白

いりごまを指でつまんで、かるくひねりつぶしながら加え、混ぜる。

シーザードレッシング

（材料）

粉チーズ…大さじ1

マヨネーズ…大さじ1

酢…小さじ1

好みの油（米油、オリーブオイルなど）…大さじ1/2

（作り方）

小さいボールに粉チーズ、マヨネーズ、酢を入れてスプーンでよく混ぜる。好みの油を加え、さらによく混ぜる。

【情報元】発売中のMOOK『こどもオレンジページNo.8』 付録「はじめてのおりょうりBOOK」

朝ごはんにおすすめのメニューやそのアレンジを紹介した一冊。包丁やフライパンの使い方など、料理の基本を楽しく学べます。見守る大人へのアドバイスも掲載！

【こちらの記事も参考に♪】

はじめてのお料理チャレンジ 屮魯爛繊璽坤函璽好箸鮑遒蹐Α」

はじめてのお料理チャレンジァ屬海匹發包丁を使うときのポイント」