ケーズＨＤ、上期経常は6％増益で着地、今期配当を2円増額修正

ケーズホールディングス <8282> [東証Ｐ] が11月6日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比6.1％増の145億円に伸び、通期計画の265億円に対する進捗率は55.0％となり、5年平均の54.8％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.1％減の119億円に減る計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の44円→46円(前期は44円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比0.03％増の86.1億円となり、売上営業利益率は前年同期の3.9％→3.9％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置づけており、店舗の新設や経営革新のための設備投資を行い会社の成長に努め競争力を強化するとともに減配はしないよう安定配当を目指し、業績に裏付けられた成果配分を行うことを方針といたしております。2026年３月期の中間配当金につきましては、直近の配当予想のとおり、普通配当を１株当たり株当たり22円として実施いたします。2026年３月期の期末配当金につきましては、今期の業績並びに特別損失計上を除いた基礎収益力の動向及び財務状況等を踏まえまして、2025年５月８日に公表いたしました配当予想から１株当たり２円増配し、24円とすることを決定いたしました。なお、2026年３月期の年間配当は、合計46円となります。

