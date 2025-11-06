今年9月、AI企業「Particle 6 Productions」によって発表された世界初の「AI女優」が波紋を広げている。「歳を取らず、怪我をせず、文句も言わず、お金もかからない」、そんな“AI俳優”がハリウッドの常識となる日が来るのだろうか。L.A.在住の映画ジャーナリスト・猿渡由紀氏のレポートをお届けする。

【写真を見る】“不気味の壁”は過去のものに AI俳優が表現する人間のリアルな表情

“AI女優”の登場に役者たちが騒然

AIの登場が、ハリウッドを不安に陥れている。

生成AIを巡る問題は2023年の俳優と脚本家のダブルストライキでも争点のひとつだった。そして労使交渉がなんとかまとまっても、この問題に関しては中途半端な感が残っていた。

「生成AIを使うぐらいなら死ぬ」と話したオスカー受賞監督ギレルモ・デル・トロ氏（Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons）

そんなところへ、先日「ティリー・ノーウッド」という名のAIの“女優”の製作者が、「タレントエージェントが契約に興味を示している」と発言すると、役者たちを中心に業界は騒然となったのだ。歳を取らず、怪我をせず、文句も言わず、お金もかからない“AI俳優”が実際にキャスティングされるようになれば、役者という職業の将来は悲惨なものとなる。

戦々恐々としているのは、彼らをキャスティングする側の人々も同じだ。オンラインショッピングなどでAIによる「提案」を見るのが普通になってきた今、映画やドラマの出演者に対してAIが「この俳優はどうですか」と候補を出す日が来ても、おかしくはない。

ギリシャのテサロニキ映画祭で行われたパネルディスカッションの中で、あるベテランのキャスティング・ディレクターは、AIは事務的な作業を効率化する上では有意義だとしつつ、

「キャスティングは映画監督、（テレビや配信ドラマの）ショーランナー、ストーリーと密にかかわりながら行っていくもの。AIの提案を聞くという簡単なものではない」

と語った。別のキャスティング・ディレクターも、

「キャスティング・ディレクターの仕事はAIで済ませられると思うプロデューサーもいるかもしれないが、その人は背後にある知識、数字で示せない仕事量についてわかっていない」

と述べている。

アカデミー賞が「キャスティング部門」を新設した意味

実際、キャスティング・ディレクターは、監督にとっても俳優にとっても非常に重要な存在だ。ウディ・アレンは「いつも自分がまるで知らなかった役者さんを教えてくれる」と贔屓のキャスティング・ディレクターを絶賛していたし、女優のミシェル・モナハンも「何度もオーディションに行って落とされているうちに、私の顔を覚えたキャスティング・ディレクターが『そろそろ可哀想だからこの役くらいあげようか』と同情してくれたみたい」と、笑いながら駆け出し時代を振り返ったことがある。

半分冗談だろうが、実際、ほかの女優からも、オーディションで落とされる中で顔馴染みになったキャスティング・ディレクターから、「実はこういうプロジェクトがあるのだけれど」と声をかけてもらったという話は聞く。

「あの役には向いていなかったけれど、何か光るものがある」と記憶にとどめていたキャスティング・ディレクターが、「これだ」と思うものを見て声をかけてくれるというのは、人のつながり、そして役者の可能性を見る目があってこそだ。

それは、映画の作り手にはしっかりわかっている。アカデミー賞がついに「キャスティング部門」を新設したのも、その表れだろう。つまり、今後も人間のキャスティング・ディレクターがAIの俳優をキャスティングすることはないだろうから、そういう意味では役者という職業も当分は大丈夫だろうと思われる。

「生成AIを使うぐらいなら死ぬ」

それに、役者とキャスティング・ディレクターを雇う立場である監督たちも、決してAIのファンではないのだ。

クリーチャーものを愛するオスカー受賞監督ギレルモ・デル・トロは、先日出演したアメリカの公共ラジオで、「生成AIには何の興味もない。将来、興味を持つこともない」と断言。「（AIを使うくらいなら）死ぬ」とまで言った。

また、「アバター」で3Dの一大ブームを巻き起こしたジェームズ・キャメロンも、年末に全世界公開される「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の冒頭に「この映画に生成AIは使われておりません」という断り書きを入れるらしい。

「アバター」は画期的なテクノロジーが駆使されているだけに誤解されがちだが、キャラクターはナヴィという架空の生き物でも演じているのは人間であり、役者の仕事を奪ってはいない。それどころか、パフォーマンス・キャプチャーという技術を使うことで、現在76歳のシガニー・ウィーバーがティーンの女の子を演じることを可能にするなど、むしろ役者の仕事の幅を広げている。

キャメロンは、「人間の職を奪うことなく、製作費を削減するための使い方を模索している」とも語る。CG技術が発達していく中でそこにかかる費用も急激に上がっており、キャメロンですら「アバター」4作目と5作目が実現するかどうか不明と言っている状況だけに、それは生産的かつポジティブな姿勢だ。

観客が求めているのは「ハリソン・フォードの若返り」ではない？

さらに、観客。彼らもまた、AIのファンではないのではないか。

ティリー・ノーウッドがメディアを騒がすのとほぼ時を同じくして、アメリカでは50周年を記念し、「ジョーズ」が劇場再上映され、1200万ドルと結構な額の興行収入となった。また、先週末からは、40周年にあたる「バック・トゥ・ザ・フューチャー」が、劇場で再公開され、トップ5に食い込んでいる。

これらの映画が作られた頃は、今のようなテクノロジーはなかった。ロサンゼルスのアカデミー映画博物館には、「ジョーズ」に使われたサメのモデルが展示されているが、完全にアナログで、むしろ愛嬌がある。だが、あの映画で見たサメは怖かった。それだけストーリーの語り方がうまかったのだ。だから名作としていつまでも歴史に残り、配信で気軽に見られる時代になっても、また映画館で観たいと思うのである。サメがいかにリアルかどうかの問題ではない。

それに、たっぷりとお金をかけたデジタル技術でハリソン・フォードを若返らせた2023年の「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」は、赤字に終わっている。

若きインディを再現させることを、観客はそこまで望んでいなかったということ。1989年の「インディ・ジョーンズ／最後の聖戦」ではリヴァー・フェニックスを青年時代のインディに起用し、好評だったのに、今回は若い俳優がもらえたはずのその役を、テクノロジーに与えた。その結果は、誰にとっても幸せではなかった。

そんなことを考え合わせると、AIがクリエイティブ面でハリウッドの中心的な役割を担う日は、すぐには来ないと思われる。もちろん、恐怖はすぐそこにある。テクノロジーにどこまでできるのかを見せつけられるたびに、不安は高まる。

だが、それだけに、人は責任を持ってつきあい方を決めていくのではないか。少なくとも、そうであると信じたい。そうでなくなってしまったら、ハリウッドはもはやハリウッドでなくなるのだから。

猿渡由紀（さるわたり・ゆき）

神戸市出身。上智大学文学部新聞学科卒業。女性誌編集者（映画担当）を経て渡米。L.A.をベースに、ハリウッドスター、映画監督のインタビュー記事や、撮影現場リポート記事、ハリウッド事情のコラムを、『シュプール』『ハーパース バザー日本版』『バイラ』『週刊SPA!』『Movie ぴあ』『キネマ旬報』のほか、雑誌や新聞、Yahoo、ぴあ、シネマトゥデイなどのウェブサイトに寄稿。米女性映画批評家サークル（WFCC）会員。映画と同じくらい、ヨガと猫を愛する。

