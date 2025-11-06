マンダム、上期経常が38％増益で着地・7-9月期も46％増益

マンダム <4917> [東証Ｐ] が11月6日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比37.8％増の28.7億円に拡大し、通期計画の41.8億円に対する進捗率は68.8％に達したものの、5年平均の75.5％を下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比14倍の13億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比46.4％増の15.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.7％→6.8％に大幅改善した。



