東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ＳＬＤ、サンセイがS高 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ＳＬＤ、サンセイがS高

6日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数821、値下がり銘柄数475と、値上がりが優勢だった。



個別ではエスエルディー<3223>、サンセイ<6307>がストップ高。ファインシンター<5994>は一時ストップ高と値を飛ばした。錢高組<1811>、イチケン<1847>、巴コーポレーション<1921>、タカギセイコー<4242>、ミヨシ油脂<4404>など29銘柄は年初来高値を更新。三共生興<8018>、新田ゼラチン<4977>、サンコール<5985>、岡本硝子<7746>、堀田丸正<8105>は値上がり率上位に買われた。



一方、ハピネス・アンド・ディ<3174>、テンダ<4198>、京進<4735>、シキノハイテック<6614>、アトム<7412>など8銘柄が年初来安値を更新。大東港運<9367>、助川電気工業<7711>、マミヤ・オーピー<7991>、メディシノバ・インク<4875>、クオンタムソリューションズ<2338>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

