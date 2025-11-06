【新興国通貨】ドル人民元は７．１２台前半推移＝中国人民元



ドル人民元は先週木曜日に約１年ぶりの７．０９台を付けた後、いったんドル高元安が広がり、昨日朝には一時７．１３台を付けた。その後少しドル売りとなっており、今朝も昨日の安値を割り込んでの推移。３０日の安値からの反発の勢いが強かった分、少し調整の動き。

対円では昨日のドル高元安局面で２１．４５２を付けた後、反発。昨日ドル円が１５４円３０銭台を付ける中で２１．６５９を付けた。高値からは少し調整が入り、今朝は２１．６０前後での推移が続いている。



CNYJPY 21.604 USDCNY 7.1236

