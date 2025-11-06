ETF売買動向＝6日前引け、東証リート、野村マレシアが新高値 ETF売買動向＝6日前引け、東証リート、野村マレシアが新高値

6日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比57.2％減の2054億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同57.2％減の1690億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート <2566> 、上場インデックスファンドアジアリート <1495> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> など17銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が4.39％高、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> が3.38％高、ＮＥＸＴ アセアン好配当ＥＴＮ <2043> が3.09％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 <1597> は4.27％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.21％安と大幅に下落した。



日経平均株価が556円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1095億7900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1750億9600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が140億9300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が111億円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が88億100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が84億5700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が77億1200万円の売買代金となった。



