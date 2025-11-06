ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国各地で「スーパームーン」観測 中国各地で「スーパームーン」観測 中国各地で「スーパームーン」観測 2025年11月6日 11時26分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ５日、黒竜江省チチハル市の空に輝く満月。（チチハル＝新華社配信／王勇剛） 【新華社北京11月6日】中国各地で5日、今年最大の満月「スーパームーン」が観測された。５日、黒竜江省富錦市の空に輝く満月。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）５日、黒竜江省富錦市で撮影した満月。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）５日、天津市薊州区の空に輝く満月。（天津＝新華社配信／李鵬岳）５日、黒竜江省チチハル市の空に輝く満月。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）５日、黒竜江省双鴨山市で輝く満月。（ドローンから、双鴨山＝新華社配信／韓陽）５日、黒竜江省同江市の空に輝く満月。（ドローンから、同江＝新華社配信／劉万平）５日、江蘇省南京市の空に輝く満月。（南京＝新華社配信／蘇陽）５日、江蘇省南通市の空に輝く満月。（ドローンから、南通＝新華社配信／許叢軍）５日、江蘇省海安市の空に輝く満月。（海安＝新華社配信／顧彬斌）５日、江蘇省淮安市の京杭大運河で上空で輝く満月。（ドローンから、淮安＝新華社配信／賀敬華）５日、広東省汕頭市の空に輝く満月。（ドローンから、汕頭＝新華社配信／姚軍）５日、黒竜江省同江市で輝く満月。（ドローンから、同江＝新華社配信／劉万平）５日、内モンゴル自治区ヒンガン盟アルシャン市で輝く満月。（アルシャン＝新華社記者／費茂華）５日、黒竜江省伊春市嘉蔭（かえい）県を流れる黒竜江の嘉蔭区間で輝く満月。（伊春＝新華社記者／謝剣飛） リンクをコピーする みんなの感想は？