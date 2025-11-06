年をとるに連れ、日常生活での様々な行動が出来なくなったり億劫になったりする「生活寿命」をご存じだろうか？タレントの関根勤は「年をとって映画の趣味が変わってきた」といい、あるジャンルの映画についていけなくなったことを明かした。

11月５日放送の「これ余談なんですけど・・・」では、日常生活での様々な行動が出来なくなったり、したくなくなったりする年齢「生活寿命」を発表。これは博報堂生活総合研究所が首都圏と阪神圏の20歳から69歳の男女1000人にアンケート調査したもので、海水浴に行こうと思わなくなる海水浴寿命は41歳、同窓会に参加するのが面倒になる同窓会寿命は47歳７か月であることなどが紹介された。

そうした中、「年をとって映画の趣味が変わってきた」と話したのは関根勤。「ついこの間までは『アイアンマン』とかを観て、『わー、面白いな』とか思っていた」というが、「『アベンジャーズ』ぐらいになってくると、何かSFについていけなくなっちゃった。SF映画を観てると『これ、そんな訳ないよなとか思っちゃう』」と吐露。「（自分の）頭が固くなっちゃってる。若い頃はゾンビ映画とかを見て『わーっ』と思ってたけど、今は『いや人間生き返らないし…』」と思ってしまうと打ち明けた。

そんな関根は最近「『ONE PIECE』の映画を孫と一緒に観て疲れちゃった」そうで、「もう画面がずーっと戦ってるでしょ。ワーッ、ワーッ、ワーッって。『もう止めてくれ』」という気持ちになったと明かすと、一同が爆笑。濱家が「映画寿命来ましたか、関根さんの」とリアクションすると、関根は「来た」とキッパリ言い切った。

ちなみに北斗晶も同様の経験があったそうで、「『アバター２』を観に行ったら、（舞台が）海だったんですよ。もう波がすごくて酔っちゃって、畑でゲロ吐きましたもん」と告白。スタジオが笑いに包まれる中、「三半規管が弱くなったなって」としみじみと語っていた。

