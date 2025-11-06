“ふわふわボディの19歳”白濱美兎、王道＆最強グラビアで降臨「とっても柔らかい雰囲気…」
漫画誌『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）11月6日発売の49号で、19歳の白濱美兎が表紙と巻頭グラビアを飾った。両面BIGポスターが付録として付くほか、限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施される。
【写真】19歳・ふわふわ美ボディ炸裂！白濱美兎
今回のグラビアは、白濱にとって同誌2度目の登場。ワインレッドのニットワンピース姿で見せる柔らかな微笑みから、淡いブルーのチューブトップ水着での爽やかな表情、そしてシックなブラックの水着でベッドに横たわる大人びた姿まで、さまざまな表情を見せている。
あどけなさの中に成熟した魅力がのぞく白濱は、誌面で“王道グラビア”の真髄を披露。自然体ながらも、読者の視線を引きつける透明感と存在感を放っている。
白濱は「どの衣装もオトナっぽさがありつつかわいくて、とっても柔らかい雰囲気のグラビアになっています！大人っぽくなった白濱を見てください!!最近は、カメラマンさんがどんな雰囲気で撮りたいのかをよく考えながら、それに合う表情や動きができるように心がけています◇ぜひこれからも白濱の成長を見守っていて欲しいです！」（◇＝ハート）とコメントしている。
【写真】19歳・ふわふわ美ボディ炸裂！白濱美兎
今回のグラビアは、白濱にとって同誌2度目の登場。ワインレッドのニットワンピース姿で見せる柔らかな微笑みから、淡いブルーのチューブトップ水着での爽やかな表情、そしてシックなブラックの水着でベッドに横たわる大人びた姿まで、さまざまな表情を見せている。
白濱は「どの衣装もオトナっぽさがありつつかわいくて、とっても柔らかい雰囲気のグラビアになっています！大人っぽくなった白濱を見てください!!最近は、カメラマンさんがどんな雰囲気で撮りたいのかをよく考えながら、それに合う表情や動きができるように心がけています◇ぜひこれからも白濱の成長を見守っていて欲しいです！」（◇＝ハート）とコメントしている。