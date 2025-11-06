「timelesz」の菊池風磨（30）が5日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）にVTR出演。ゲストの「Snow Man」渡辺翔太(33)について語った。

恒例企画「岡村スクープ」に登場した菊池。中学以来の仲で「付き合いで言うと17年ぐらい」、現在も親交が深い渡辺のプライベートを明かした。

初出しスクープは「いっぱいある」と強調しつつ「買い物が下手」と指摘。「待てないんです、あの人」として「ソファ、半年で3回くらい替えてる」とぶっちゃけた。

「（渡辺は）納品されるのが遅いと嫌なんです。本当はAのソファが欲しいけど、これだと半年かかるから第2希望のBを買います。生活するんですけどやっぱりAが良かったなって替えるんです」と説明。「お母様に本人怒られたらしいんです。そしたら彼、僕のせいにしたらしくて」と根も葉もない濡れ衣を着せられていたと明かした。

「たまたま、渡辺翔太妹に会った。その時“お兄ちゃんが菊池さんのせいにしてた”って。それで発覚した」と回顧。「ママ見てる？僕は買えなんて言ってません、一言も！」と渡辺の母に向け訴えていた。