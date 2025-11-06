下村彩里アナ『報ステ』でまさか“全力”「エッホエッホ」 動画公開で反響続々「ぶっ飛んでた！」「かわいすぎる」
5日放送のテレビ朝日系『報道ステーション』（月〜金 後10：00）では、同日に『現代用語の基礎知識』（自由国民社発行）が、毎年恒例の『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』のノミネート語30を発表したことを紹介。その中で、下村彩里アナ（31）が「エッホエッホ」を実演する一幕があった。
【動画】ぎこちなさもかわいい！下村彩里アナ『報ステ』で“全力”「エッホエッホ」
「メンフクロウのヒナが草むらを懸命に走る姿」の写真が、海外のネットで話題になり日本ではその姿に「エッホエッホ」という擬音を添えて紹介。その後、シンガー・ソングライターが「エッホエッホのうた」を公開したり、エッホエッホ構文が定着、SNSでのショート動画投稿などで拡散していった。若者のあいだでは、急いで何かをしなければならない様子をあらわす際にも使われた。
この日の放送では「〜私のトップ3〜」と題して、下村アナは「1：エッホエッホ」「2：ミャクミャク」「3：チャッピー」を選出。小木逸平アナから「エッホエッホの魅力を、19.2秒でお願いします」と流行語を絡めた無茶ぶりを受けた下村アナは、発端などを丁寧に説明すると、おもむろに立ち上がり「こういう感じで、羽を広げて、エッホエッホ…」と実演してみせた。
ややぎこちない仕草ながらも、下村アナは「例えば…『小木さんに、ニュースを読む時、緊張するって伝えなきゃ』って」と全力で実演。小木アナが「あっ、下村さん…なんか、もう…ありがとう（笑）。みなさん伝わりましたでしょうか？」とやさしく呼びかけた。
その様子が、同局の公式YouTubeでも公開。ファンからは「下村さん、かわいい！」「だいぶぶっ飛んでた！」「エッホエッホの解説かわいすぎる」などといった感想が相次いで寄せられている。
