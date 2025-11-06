桃井かおり、LA産の食材を使ったボリューム満点手作り料理を紹介「いい香りがしてきそうな画」「美味しそう」
俳優の桃井かおりが6日、自身のインスタグラムを更新。LA産の松茸を使った手料理を紹介した。
【写真】「LAの空気と松茸の香り」桃井かおり手作りのすき焼き
桃井は「LA産松茸発見！うん見つけた!!香り弱いが確かに松茸!!季節になると食べたがるがいつもお支払いで腹が立つ。いや〜LA松茸お安い！買い占め決定！」とつづり、風合いのある器に盛り付けられた松茸を投稿。
続けて「今日は焼きとすき焼きで！明日は炊き込みご飯作るかな」と、松茸とともにすき焼きを作ったことを明かし、大きな鍋に肉と野菜がたっぷりと入ったボリューム満点の手料理を公開している。
秋らしい食卓に、ファンからは「美味しそう」「わぁ いい香りがしてきそうな画」「LAの空気と松茸の香り… どっちも濃厚でたまらないわね」「食べたーい」などのコメントが集まっていた。
