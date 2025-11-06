彼氏に見た目のことを指摘され、コンプレックスになってしまった女性もいるようです。今回は、彼氏のために整形を決意した女性のエピソードをご紹介します。

何でこんな男のために…

「彼氏に『鼻がでかい』『面長すぎる』と言われ、今まで気にしていなかった顔のことでコンプレックスが増えていきました……。

鏡を見るのも嫌になり、親には止められたけど整形を決意。バイトで貯めたお金を崩して手術しました。全身麻酔する瞬間は怖くて仕方なかったけれど、これで彼氏に見た目の文句を言われなくなると思ってなんとか耐えました。

その後、ダウンタイムの腫れも引き整形後の顔を彼に見せました。最初は『いいじゃん』と褒めてくれたけれど、徐々に『もっと目大きくならなかったの？』『顔だけじゃなくて胸も大きくしたら？』など、さらに要求してきて……。

その瞬間、何でこんな男のために大金を払って痛みに耐えて整形までしたのか、わからなくなりました……。このままじゃ自分のことをどんどん嫌いになっていくと思い、彼氏に別れたいと言ってブロックしました。

それからしばらくして、新しい彼氏ができました。今の彼は優しくて、私の見た目について一切文句を言わない人です。元カレのために整形したことを後悔した瞬間もあったけど、結果的に可愛くなれたし素敵な彼もできたし、よかったのかな。クズな元カレは捨てて正解でした」（体験者：20代女性・フリーター／回答時期：2025年8月）

▽ 付き合ったあとに彼女の見た目にどうこう言う人には「じゃあ何で付き合ったの？」と言いたくなりますね……。一緒にいて自信をなくすような彼とは、すぐにでもお別れすべきです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。