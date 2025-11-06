「かっこいい」「本当にすごい」「日韓みたい」スペイン代表がW杯に向けた新ユニフォーム発表!
スペインサッカー連盟(RFEF)とアディダスは5日、来年のFIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたスペイン代表の新ホームユニフォームを発表した。
新モデルはお馴染みの赤をベースとし、国旗と国章から着想を得た細い黄色のストライプが入っているのが特徴。襟の後ろには「España(スペイン)」の文字があしらわれ、国の精神を象徴している。RFEFは公式サイトで次のように紹介した。
「このコレクションは、各国の歴史的なビジュアルアイデンティティと伝統を、現代的で最先端の美学で再解釈しています。デザインは歴史上最大の大会に向け、あらゆる世代のファンを結びつけることを目指し、自由なプレースタイルと新たなサッカーへの視点を表現しています。豊かな歴史から過去の象徴的なデザインまで、それぞれのユニフォームは、祖国への共通の情熱でファンを一つに繋ぐことを目指しています」
新ユニフォームは、18日にホームで行われるW杯欧州予選最終節のトルコ戦で初披露となる。
RFEFが公式インスタグラム(@sefutbol)でデザインを公開すると、「美しい!」「かっこいい!」「本当にすごい」「ワールドカップ優勝シャツになるかもしれない」「2002年日韓のものによく似ている」「パジャマみたい」「アップ用だね。オーケー。試合用はいつリリースされるんだ?」「最高のものではない」などの感想が寄せられた。
