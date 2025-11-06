６日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。５日に発表された米経済指標が景気の底堅さを示し、同日の米長期債相場が下落（金利は上昇）した流れに追随した。



前日に発表された米１０月ＡＤＰ雇用統計や米１０月ＩＳＭ非製造業景況感指数が市場予想を上回ったことを受け、同日の米市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内の追加利下げ観測が後退。米長期金利が上昇したことで国内債にも売りが先行し、朝方には１３５円８７銭まで軟化する場面があった。この日は日銀の国債買い入れオペが行われることから売り一巡後は下げ渋ったが、日経平均株価の上昇が重荷となり戻りは限定的だった。なお、厚生労働省が発表した９月の毎月勤労統計調査（速報、従業員５人以上）は、物価変動の影響を除いた実質賃金が前年同月比１．４％減と９カ月連続のマイナスとなったが、債券相場の反応は限定的だった。



午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比９銭安の１３６円０１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０１０％高い１．６７０％で推移している。



