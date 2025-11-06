バンナムＨＤ、今期経常を15％上方修正

バンダイナムコホールディングス <7832> [東証Ｐ] が11月6日昼(11:35)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.6％減の1101億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の1490億円→1720億円(前期は1864億円)に15.4％上方修正し、減益率が20.1％減→7.8％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比12.9％減の618億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比16.5％減の555億円に減り、売上営業利益率は前年同期の21.1％→15.6％に低下した。



株探ニュース

