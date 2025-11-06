　6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　109579　　 -53.0　　　 44170
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 14093　　 -63.9　　　　5852
３. <1360> 日経ベア２　　　 11100　　 -58.5　　　 143.7
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8801　　 -52.6　　　 52370
５. <1579> 日経ブル２　　　　8457　　 -40.6　　　 475.2
６. <1321> 野村日経平均　　　7712　　 -73.7　　　 52670
７. <1540> 純金信託　　　　　6167　　 -32.1　　　 18960
８. <314A> ｉＳゴールド　　　2746　　 -19.8　　　 290.8
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　2410　　 -44.8　　　 674.0
10. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2214　　 -65.3　　　　 236
11. <1306> 野村東証指数　　　2151　　 -79.7　　　3463.0
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　1952　　 -73.0　　　　2543
13. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1572　　　57.0　　　3501.0
14. <376A> 野村米債７５　　　1547　　-100.0　　　　5114
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1407　　 -70.1　　　 67810
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1220　　 -72.4　　　 52500
17. <1330> 上場日経平均　　　1212　　 -63.4　　　 52720
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　1207　　 -80.1　　　　5281
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1028　　　 7.3　　　2152.0
20. <200A> 野村日半導　　　　 964　　 -52.5　　　　2330
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 805　　 -47.1　　　　2371
22. <1489> 日経高配５０　　　 733　　 -41.5　　　　2592
23. <1308> 上場東証指数　　　 725　　 -60.8　　　　3420
24. <1358> 上場日経２倍　　　 648　　 -73.7　　　 83600
25. <2036> 金先物Ｗブル　　　 594　　 -61.5　　　147550
26. <2244> ＧＸＵテック　　　 587　　 -53.3　　　　3153
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　 579　　 -67.0　　　 39680
28. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 548　　 -53.4　　　 669.3
29. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 513　　　 7.1　　　 11390
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　 499　　 -46.5　　　 752.9
31. <1542> 純銀信託　　　　　 478　　 -56.7　　　 21525
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 477　　 -61.8　　　 56310
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 363　　 -73.3　　　 52760
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 360　　 -66.4　　　 61160
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 358　　 -33.6　　　　1107
36. <2631> ＭＸナスダク　　　 346　　 -71.9　　　 28145
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 296　　 -86.1　　　 51810
38. <2016> ｉＦ米債７有　　　 292　　　 7.4　　　　1877
39. <1615> 野村東証銀行　　　 287　　 -69.6　　　 470.4
40. <1328> 野村金連動　　　　 280　　 -67.2　　　 14600
41. <1398> ＳＭＤリート　　　 269　　　 3.5　　　2033.5
42. <1571> 日経インバ　　　　 267　　 -83.1　　　　 416
43. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 245　　 -11.6　　　　1184
44. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 244　　 -29.5　　　 369.2
45. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 232　　 -83.8　　　 340.9
46. <1476> ｉＳＪリート　　　 232　　　-4.9　　　　2041
47. <1580> 日経ベア　　　　　 232　　 -61.6　　　1105.0
48. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 229　　 -60.4　　　　3827
49. <2559> ＭＸ全世界株　　　 228　　 -48.5　　　 25290
50. <2243> ＧＸ半導体　　　　 218　　 -70.4　　　　2627
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース