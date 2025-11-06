ETF売買代金ランキング＝6日前引け
6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 109579 -53.0 44170
２. <1357> 日経Ｄインバ 14093 -63.9 5852
３. <1360> 日経ベア２ 11100 -58.5 143.7
４. <1458> 楽天Ｗブル 8801 -52.6 52370
５. <1579> 日経ブル２ 8457 -40.6 475.2
６. <1321> 野村日経平均 7712 -73.7 52670
７. <1540> 純金信託 6167 -32.1 18960
８. <314A> ｉＳゴールド 2746 -19.8 290.8
９. <1568> ＴＰＸブル 2410 -44.8 674.0
10. <1459> 楽天Ｗベア 2214 -65.3 236
11. <1306> 野村東証指数 2151 -79.7 3463.0
12. <2644> ＧＸ半導日株 1952 -73.0 2543
13. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1572 57.0 3501.0
14. <376A> 野村米債７５ 1547 -100.0 5114
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1407 -70.1 67810
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1220 -72.4 52500
17. <1330> 上場日経平均 1212 -63.4 52720
18. <1329> ｉＳ日経 1207 -80.1 5281
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1028 7.3 2152.0
20. <200A> 野村日半導 964 -52.5 2330
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 805 -47.1 2371
22. <1489> 日経高配５０ 733 -41.5 2592
23. <1308> 上場東証指数 725 -60.8 3420
24. <1358> 上場日経２倍 648 -73.7 83600
25. <2036> 金先物Ｗブル 594 -61.5 147550
26. <2244> ＧＸＵテック 587 -53.3 3153
27. <1545> 野村ナスＨ無 579 -67.0 39680
28. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 548 -53.4 669.3
29. <1547> 上場ＳＰ５百 513 7.1 11390
30. <1655> ｉＳ米国株 499 -46.5 752.9
31. <1542> 純銀信託 478 -56.7 21525
32. <1326> ＳＰＤＲ 477 -61.8 56310
33. <1346> ＭＸ２２５ 363 -73.3 52760
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 360 -66.4 61160
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 358 -33.6 1107
36. <2631> ＭＸナスダク 346 -71.9 28145
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ 296 -86.1 51810
38. <2016> ｉＦ米債７有 292 7.4 1877
39. <1615> 野村東証銀行 287 -69.6 470.4
40. <1328> 野村金連動 280 -67.2 14600
41. <1398> ＳＭＤリート 269 3.5 2033.5
42. <1571> 日経インバ 267 -83.1 416
43. <2865> ＧＸＮカバコ 245 -11.6 1184
44. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 244 -29.5 369.2
45. <1475> ｉＳＴＰＸ 232 -83.8 340.9
46. <1476> ｉＳＪリート 232 -4.9 2041
47. <1580> 日経ベア 232 -61.6 1105.0
48. <2569> 上場ＮＱヘ有 229 -60.4 3827
49. <2559> ＭＸ全世界株 228 -48.5 25290
50. <2243> ＧＸ半導体 218 -70.4 2627
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
