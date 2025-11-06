É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¾ÓÁü¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»Íµ¨¡×¤È¡Ö»ÍÂç¸µÁÇ¡×¤ÎÏ¢ºî¡Ä¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¹âÅÙ¤Ê¶÷°Õ¤È¤Ï¡©
¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Ï½Õ¡¦²Æ¡¦½©¡¦Åß¤È¤¤¤¦»Í¤Ä¤Îµ¨Àá¤È¡¢À¤³¦¤ò¹½À®¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Âçµ¤¡¦²Ð¡¦ÂçÃÏ¡¦¿å¤È¤¤¤¦»Í¤Ä¤Î¸µÁÇ¤ò¡¢Áð²Ö¤ä²ÌÊª¡¢Æ°Êª¤Ê¤É¤Î¥â¥Æ¥£¡¼¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö´ó¤»³¨¡×¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï´ñÅ·Îõ¤Ç´ñÌ¯¤ÊºîÉÊ¤È¤ß¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¹ÄÄë¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡¢ÃÎÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿·Ý½Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¸¡áÅÄÃæµ×Èþ»Ò¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡á½ÕÅõ¼Ò¡Ê¾®À¾âÃÍ³Èþ¡Ë
¡Ô¿å¡Õ¡¡1566Ç¯¡¡ÌýºÌ¡¦ÈÄ¡¡66.5¡ß50.5cm¡¡¥¦¥£¡¼¥óÈþ½Ñ»ËÈþ½Ñ´Û
Ï¢ºî¡Ö»Íµ¨¡×¤Ï»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿¢Êª¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¿ÍÊªÁü
¡¡¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Ï¥ß¥é¥Î¤«¤é¥¦¥£¡¼¥ó¤Ë°Ü¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Î1563Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö»Íµ¨¡×¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ1569Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö»ÍÂç¸µÁÇ¡×¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó2À¤¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÂè1²ó»²¾È¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î³¨¤Ï¤ß¤Ê¡¢¼Âºß¤¹¤ëÆ°¿¢Êª¤ä¿Í¹©Êª¤Ê¤É¤Î¥â¥Æ¥£¡¼¥Õ¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿µ¼¿ÍÁü¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö»ÍÂç¸µÁÇ¡×¤Î¡Ô¿å¡Õ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµû¤ä¥«¥Ë¡¢¥¨¥Ó¡¢¥¿¥³¡¢³¡¢¥Ò¥È¥Ç¡¢¥«¥á¡¢¥¢¥¶¥é¥·¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¤¤ÎÀ¸Êª¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¸Êª¤¬¿Í´Ö¤ÎÆ¬Éô¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÊª¤Î¸ý¤Ï¥µ¥á¡¢É¡¤ÏÂç¥¦¥Ê¥®¤ÎÆ¬¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²ø°Û¤ÊÉ÷ËÆ¤Î¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ñÁÛÅ·³°¤Ê³¨¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ¸Êª¤¬ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢½Ì¼Ü¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê³°¡¢Àµ³Î¤ÇåÌÌ©¤ÊÉÁ¼Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Î¼Ì¼ÂÀ¤È¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÇÄ¶¸½¼ÂÀ¡Ê¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ì¼ÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤¬»Å¤¨¤¿¹ÄÄë¤¿¤Á¤¬ÄÁ´ñ¤ÊÆ°¿¢Êª¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤é¤ò½¸¤á¤Æ¼Ì¼ÂÅª¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤ò²è²È¤Ëµá¤á¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Íµ¨¡×¤ÎÏ¢ºî¤Ï°ìÉô¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢4ÁÈ¤¬¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2²ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥ß¥é¥Î»þÂå¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡¢1563Ç¯¤Ë¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó2À¤¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥ó¥Ð¡¼Èþ½Ñ´Û¡Ê¡Ô½©¡Õ1572Ç¯À©ºî¡Ë¤È¡¢¥ë¡¼¥ô¥ëÈþ½Ñ´Û¡Ê1573Ç¯À©ºî¡Ë¤¬½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥ô¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Ï¡Ö»Íµ¨¡×4ÅÀ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¶¥¯¥»¥óÁªÄë¸ô¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÔÅß¡Õ¤Î¥Þ¥ó¥È¤Ë¸òº¹¤·¤¿·õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿½â¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥¶¥¯¥»¥óÁªÄë¸ô¤ÎÌæ¾Ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï1563Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ï¢ºî¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡Ô½©¡Õ¤Ï¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Î¡Ô½©¡Õ¡Ê1572Ç¯¡Ë¤òÎã¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1572Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ï¢ºî¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¥Õ¥§¥ê¥Ú2À¤¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô½Õ¡Õ1563Ç¯¡¡ÌýºÌ¡¦ÈÄ¡¡66¡ß50cm¡¡¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥µ¥ó¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É²¦Î©Èþ½Ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼
¡Ô½Õ¡Õ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤80¼ïÎà¤â¤Î¿¢Êª¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Æ¬Éô¤ò²Ö¡¹¡¢¶»¤òÁðÍÕ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô²Æ¡Õ1563Ç¯¡¡ÌýºÌ¡¦ÈÄ¡¡67¡ß50.8cm¡¡¥¦¥£¡¼¥óÈþ½Ñ»ËÈþ½Ñ´Û
¡Ô²Æ¡Õ¤Ç¤Ï²ÌÊª¤ÈÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¿ÍÊª¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É»º¤Î¥Ê¥¹¤ä¡¢¿·ÂçÎ¦¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤ÉÅö»þÄÁ¤·¤¤ÌîºÚ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ß¸µ¤Ë¤Ï½ðÌ¾¤¬¡¢¸ª¤Ë¤Ï¡Ö1563¡×¤È¤¤¤¦À©ºîÇ¯¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ô½©¡Õ1572Ç¯¡¡ÌýºÌ¡¦¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡¡91.4¡ß70.2cm¡¡¥Ç¥ó¥Ð¡¼Èþ½Ñ´Û
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ô½©¡Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥É¥¦¤È¥ï¥¤¥óÃ®¤ò»×¤ï¤»¤ë¿ÈÂÎ¤Ï¼ò¤Î¿ÀÍÍ¥Ð¥Ã¥«¥¹¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÔÅß¡Õ1563Ç¯¡¡ÌýºÌ¡¦ÈÄ¡¡66.6¡ß50.5cm¡¡¥¦¥£¡¼¥óÈþ½Ñ»ËÈþ½Ñ´Û
¡ÔÅß¡Õ¤Ë¤Ï±¦²¼¤Ë½ðÌ¾¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥³¥Ö¤ÎÂ¿¤¤ÀÚ¤ê³ô¤Ç´é¤ò¡¢Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿»Þ¤È¥Ä¥¿¤ÇÆ¬Éô¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶»¸µ¤Ë¤Ï¥ì¥â¥ó¤¬¤Õ¤¿¤ÄÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤Î³¨Á´ÂÎ¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤Î¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤ÊÆ¬Éô¤Î±Æ¶Á¤¬¤ß¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÎ¤ÇÊÔ¤ó¤À¥Þ¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó2À¤¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖM¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¡¢¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¤¬·Ñ¾µ¤·¤¿¶âÍÓÌÓµ³»ÎÃÄ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë²ÐÂÇ¶â¡Ê²ÐÂÇ¤ÁÀÐ¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ²Ð¤òµ¯¤³¤¹Å´¤ÎÆ»¶ñ¡Ë¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶âÍÓÌÓµ³»ÎÃÄ¤«¤é¼õ·®¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó2À¤¤Î¾ÓÁü²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó2À¤¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¥â¥Æ¥£¡¼¥Õ¤òÉÁ¤Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¹ÄÄë¤ò»¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åß¤Ï¹ÄÄë¤òÉ½¤¹µ¨Àá¤Ç¡¢¿ÀÀ»¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Î¹ÄÄë¤òÅß¤ËÓÈ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢1Ç¯¤ÏÅß¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¿Í¤Î½¬´·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥ß¥é¥Î½Ð¿È¤Î¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Ç¡¢¿ÍÊ¸¼çµÁ¼Ô¤È¤·¤Æ½õ¸À¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Ð¥×¥Æ¥£¥¹¥¿¡¦¥Õ¥©¥ó¥Æ¥ª¡ÊÂè1²ó»²¾È¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÊ¸¸¥¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö»Íµ¨¡×¤È¡Ö»ÍÂç¸µÁÇ¡×¤¬¹ÄÄë¤Î¤¿¤á¤Î³¨²è¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëµ½Ò¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Íµ¨¡×¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¼¿ÍÁü¤Ë¤ÏÀÊÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Æ¥ó¸ì¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½Õ¤È²Æ¤Ï½÷ÀÌ¾»ì¡¢½©¤ÈÅß¤ÏÃËÀÌ¾»ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÏ¢ºî¤Î¡Ô½Õ¡Õ¤È¡Ô²Æ¡Õ¤Ï½÷À¡¢¡Ô½©¡Õ¤È¡ÔÅß¡Õ¤ÏÃËÀ¤È¤¤¤¦ÀÊÌ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Õ²Æ½©Åß¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÍÄÇ¯´ü¡¢ÀÄÇ¯´ü¡¢ÁÔÇ¯´ü¡¢Ï·Ç¯´ü¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë4¤Ä¤Îµ¨ÀáÀÞ¡¹¤Î¿¢Êª¤ò¼Ì¼ÂÅª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¾ÓÁü²è¤Ë¤·¤¿¡Ö»Íµ¨¡×¤Ï¡¢¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÃ±¤Ê¤ë´ñÁÛ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¶÷°Õ¤ò´Þ¤ó¤À·Ý½ÑºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ÍÂç¸µÁÇ¡×¤òµ¼¿ÍÁü¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡µª¸µÁ°6À¤µª¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥¿¥ì¥¹¤¬ËüÊª¤Îº¬¸»¤ò¡Ö¿å¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶õµ¤¡×¡Ö²Ð¡×¡ÖÅÚ¡×¤Ê¤É¤òËüÊª¤Îº¬¸»¤È¤¹¤ëÀâ¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µª¸µÁ°5À¤µª¤Ë¤Ï¡¢Å¯³Ø¼Ô¥¨¥ó¥Ú¥É¥¯¥ì¥¹¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÀâ¤òÁí¹ç¤·¤Æ¡¢¶õµ¤¡¦²Ð¡¦ÅÚ¡¦¿å¤Î»Í¸µÁÇ¤òËüÊª¤Îµ¯¸»¤È¤¹¤ë¡Ö»ÍÂçÀâ¡×¤ò¾§¤¨¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥È¥ó¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤¬¤³¤ì¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢¸åÀ¤¤Þ¤Ç·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¸µÁÇ¤ÏÎ®Æ°¤·¤Ê¤¬¤éÊÑ²½¤È½Û´Ä¤ÎºîÍÑ¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Ï£¶â½Ñ¤Ç¤Ï»ÍÂç¸µÁÇ¤ÎÊÑ²½¤È½Û´Ä¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤¿¡£16À¤µª¤ËÏ£¶â½Ñ¤ÏÂçÎ®¹Ô¤·¡¢»ÍÂç¸µÁÇ¤òÉÁ¤¤¤¿ÈÇ²è¤ä³¨²è¤âÂ¿¤¯À©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Ï¡ÔÂçµ¤¡Õ¡Ô²Ð¡Õ¡ÔÂçÃÏ¡Õ¡Ô¿å¡Õ¤È¤¤¤¦Ï¢ºî¡Ö»ÍÂç¸µÁÇ¡×¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥â¥Æ¥£¡¼¥Õ¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö»Íµ¨¡×¤ÎÏ¢ºî¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¹ÄÄë¤ÎËÄÂç¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÇîÊª³ØÅª¤ÊÃÎ¼±¤ä¡¢Æ°Êª±à¡¢¿¢Êª±à¤Ê¤É¤Ç¤Î´Ñ»¡¤«¤é¡¢ÀºåÌ¤ÊÉÁ¼Ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡ºî¼ÔÉÔ¾Ü¡ÔÂçµ¤¡Õ¡¡À©ºîÇ¯ÉÔÌÀ¡¡ÌýºÌ¡¦¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡¡74.4¡ß56cm¡¡¸Ä¿ÍÂ¢
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¨¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÔÂçµ¤¡Õ¡ÊÀ©ºîÇ¯ÉÔ¾Ü¡Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î³¨¤ÏÌÏºî¤â¤·¤¯¤Ï¹©Ë¼¤ÎºîÉÊ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä»¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¼¿ÍÁü¤Ç¡¢¶»¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥·¤Ï¹ÄÄë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÄ»¡¢¥¯¥¸¥ã¥¯¤Ï¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¤ÎÌæ¾Ï¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ»¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÄ»¤Ï¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤ÎÁÇÉÁ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤ÊÆ±Äê¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ô²Ð¡Õ¡¡1566Ç¯¡¡ÌýºÌ¡¦ÈÄ¡¡66.5¡ß51cm¡¡¥¦¥£¡¼¥óÈþ½Ñ»ËÈþ½Ñ´Û
¡Ô²Ð¡Õ¡Ê1566Ç¯¡Ë¤Ï¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó2À¤¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£Æ¬¤ÏÇ³¤¨À¹¤ë¿Å¡¢ËË¤Ï²ÐÂÇÀÐ¡¢¼ó¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¥í¥¦¥½¥¯¡¢³Ü¤Ï²Ð¤ÎÅô¤ë¥ª¥¤¥ë¥é¥ó¥×¡¢É¡¤È¼ª¤Ï²ÐÂÇ¶â¡¢¶»Éô¤ÏÉð´ï¤È¤¤¤¦¡¢²Ð¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥â¥Æ¥£¡¼¥Õ¤Ç¿ÍÊª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶»¸µ¤Ë¤Ï¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¶âÍÓÌÓµ³»ÎÃÄ¤ÎÌæ¾Ï¤È¡¢¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¤ÎÌæ¾Ï¤Ç¤¢¤ëÁÐÆ¬¤ÎÏÉ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¨¤Ç¤â¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¤Î¸¢ÎÏ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔÂçÃÏ¡Õ¡¡1566Ç¯¡©¡¡ÌýºÌ¡¦ÈÄ¡¡70.2¡ß48.7cm¡¡¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¸ô¼ß²È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ÔÂçÃÏ¡Õ¡Ê1566Ç¯¡©¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²£¸þ¤¤Î¿ÍÊª¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó2À¤¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤µ¤äÉ®¤µ¤Ð¤¤Ë³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¦´§¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥«¤¿¤Á¤Î³Ñ¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÌÓÈé¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤ÏÅÁÅýÅª¤Ë¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍÓÌÓµ³»ÎÃÄ¤òÉ½¤¹¥Ò¥Ä¥¸¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¿¼¤¤¥â¥Æ¥£¡¼¥Õ¤¬³Æ½ê¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¡Ô¿å¡Õ¡Ê1566Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó2À¤¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£1872Ç¯¡¢¹ÄÄë¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥è¡¼¥¼¥Õ1À¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥°¥é¡¼¥Ä¤Ë¤¢¤ë¥è¥¢¥Í¥¦¥à¡ÊÇîÊª´Û¡Ë¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1954Ç¯¤ËÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¸ô¼ß²È¤Î½êÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Î´ó¤»³¨¤ÎÄºÅÀ¤È¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢ÀºåÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥â¥Æ¥£¡¼¥Õ¤ÈÀäÌ¯¤ÊÇÛÃÖ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«¥æ¡¼¥â¥¢¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·æºî¤Ç¤¹¡£¿¿¼î¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï½÷À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿åÀ¸À¸Êª¤Ï62¼ïÎà¤Ç¡¢Ã¸¿å¤ËÀ³¤à¥«¥ï¥«¥Þ¥¹¤È¥«¥¨¥ë°Ê³°¤ÏÃÏÃæ³¤¤ËÀ³¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÍÎ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿¿¼î¤Ï¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¤Î¹Âç¤ÊÎÎÅÚ¤ò¡¢³¤ä¹Ã³ÌÎà¤Ï¶¯Âç¤Ê·³»öÎÏ¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Íµ¨¡×¤È¡Ö»ÍÂç¸µÁÇ¡×¤È¤¤¤¦·×8Ëç¤Î³¨¤Ë¤Ï¡¢¹ÄÄë¤¬Äë¹ñ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê»Íµ¨¤È»ÍÂç¸µÁÇ¤ÎÀ¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦¾Î»¿¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Æ¥£¡¼¥Õ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ä´ÏÂ¤Ï¡¢¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¤È¹ÄÄë¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó2À¤¤Î·Ã¤ß¤Ë¤è¤ëÅý¼£¤Î²¼¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÄ´ÏÂ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô½Õ¡Õ¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¡Ô½Õ¡Õ¤ÏÄ»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬Éô¤¬¤Ç¤¤¿¡Ä¡ÔÂçµ¤¡Õ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö»ÍÂç¸µÁÇ¡×¤Î¡ÔÂçµ¤¡Õ¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡Ô²Æ¡Õ¤Ï¡Ô²Ð¡Õ¡¢¡Ô½©¡Õ¤Ï¡ÔÂçÃÏ¡Õ¡¢¡ÔÅß¡Õ¤Ï¡Ô¿å¡Õ¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´é¤Ï¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°½Ò¤Î¥Õ¥©¥ó¥Æ¥ª¤Îµ½Ò¤Ë¡Ö²Æ¤Ï¡Ô²Ð¡Õ¤Î¤è¤¦¤Ë½ë¤¯´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åß¤Ï¡Ô¿å¡Õ¤Î¤è¤¦¤Ë´¨¤¯¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÔÂçµ¤¡Õ¤È¡Ô½Õ¡Õ¤Ï¤È¤â¤Ë½ë¤¯¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ô½©¡Õ¤È¡ÔÂçÃÏ¡Õ¤ÏÎä¤¿¤¯´¥¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é½ë¤µ¡¦´¨¤µ¡¦´¥Áç¡¦¼¾µ¤¤È¡¢½Õ¡¦²Æ¡¦½©¡¦Åß¡¢¤½¤·¤ÆÂçµ¤¡¦²Ð¡¦ÂçÃÏ¡¦¿å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Ï¡Ö»Íµ¨¡×¤È¡Ö»ÍÂç¸µÁÇ¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÏ¢ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä´ÏÂ¤ËËþ¤Á¤¿´Ø·¸À¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï±Ê±ó¤ËÀ¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤·¤ÆËüÊª¤ËÄ´ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¹ÄÄë¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó2À¤¤Ø¤Î¾Î»¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤ÎºîÉÊ¤Ï·è¤·¤Æ´ñÅ·Îõ¤Ç´ñÌ¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ì¼ÂÀ¤È¶÷°Õ¤ËËþ¤Á¤¿·Ý½ÑÀ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¹â¤¤ÃÎÀ¤Èµ»½Ñ¤ò¤â¤Ã¤¿¡¢µ©Âå¤Î²è²È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¡§ÅÄÃæ µ×Èþ»Ò