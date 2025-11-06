お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、5日放送のテレビ朝日「かまいガチ」（水曜後11・30）で、「東京ホテイソン」たける（30）の女装姿に驚く場面があった。

この日は人気芸人らが本気のヘアメークやファッションで女性になりきり、ゲストを誘惑する「とにかくイイ女になりたいねん」企画の第2弾。たけるは「たぬき顔女子アナの休日」をテーマに、タレント・河合郁人に向けて魅力をアピールした。

ナチュラルなボブスタイルで、ロングの白いキャミワンピースにカーディガンを羽織った姿で登場したたけるは、第一声で「代々木公園、お散歩行こ」。すると濱家は「あー！仕上がってる。パッと見たらたけるって分からへんもんな」と感心。バッグに付けられた大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクのぬいぐるみに触れると、たけるは「万博に行ったの。流行ってる物がとにかく好きっていう」と説明した。

これに濱家は「敬語とタメ口の入り交じり方が好きやわ〜」とぞっこん。たけるは「お兄ちゃんがいるんで。お兄ちゃんがいるから、結構お兄ちゃんの趣味とかも好きでみたいな。めっちゃ（週刊少年）ジャンプも読む。ジャンプ好き」と打ち明け、続いてカラオケ合コンの場面に。

河井の呼び方を巡り、たけるは「えー私、“ふーちゃん”でいい？ふーちゃんって呼ぶ」と個性を出すと、濱家は「こいつが一番魔性かもな〜」と分析。河井に対し、たけるは「うちのお兄ちゃんと同い年。スラムダンク、私も見てた。お兄ちゃんが持ってるやつ一緒に読んでて。めちゃくちゃ感動するよね、全巻持ってる」と距離を詰めると、またしても濱家は「これは男はうれしいぞ〜」と想像した。

さらに職業を聞かれたたけるは「私はアナウンサー。福岡のローカルなんですけど」と“告白”。担当番組のタイトルは「福岡へおいでんせぇ」、キャスト陣を「（博多華丸・大吉の）華大さん。あとパラシュート部隊さんも」と明かし、笑いを誘っていた。