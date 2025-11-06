大原優乃、シースルー衣装で美ボディラインチラ見せ「スタイル良すぎ」「どの角度も綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/11/06】女優の大原優乃が11月4日、自身のInstagramを更新。透け感たっぷりの衣装で美しいボディラインをのぞかせ、話題となっている。
【写真】大原優乃「スタイル良すぎ」インナー透ける衣装
デビュー16周年を迎えたことを報告した大原は「デビュー当時 10歳だった私には想像もできなかった今を、こうして迎えられていることに感謝します！！」とつづり、白いチューブトップにミニボトムの上に透け感たっぷりのレーシーな羽織りを重ねたコーディネートで、美しいボディラインを披露した。
この投稿に、ファンからは「おめでとう」と16周年への祝福の声が届けられ、「美しい」「どの角度も綺麗」「スタイル良すぎ」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
