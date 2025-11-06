◇女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第1日（2025年11月6日 滋賀県 瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

国内唯一の米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで日本ツアーを兼ねる大会が開幕した。国内ツアー6勝で米ツアーを主戦場とする渋野日向子（26＝サントリー）は、欠場者が出た場合に繰り上げ出場権となる“ウエーティング”に望みをかけて現地で待機していた。コースの練習場でショットの調整を行うなどしてチャンスが巡ってくるのを待っていたが、最終組がスタートした時点で可能性がなくなった。

国内ではウエーティングの経験は過去に何度かあったという。パッティング練習を終えた後、ギャラリーのサインの求めに応じ「お疲れさまでした。さよなら」と言ってコースを引き揚げた。

今季は米ツアーでの成績が振るわず、今大会を含めアジアシリーズ4戦の出場枠に入ることができなかった。そのためスタンレー・レディース・ホンダから4戦連続で国内ツアーに出場した。

国内戦は前週の樋口久子三菱電機レディースが最終戦となった。

米ツアーは13日開幕のアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン（フロリダ州）に出場できる見通し。現在のポイントランクは112位で来季のシード確保（80位以内）のためには、同大会でのポイント加算が必須となっている。