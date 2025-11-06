料理家・和田明日香、残り物で作った朝食4品公開「健康的」「安心する」の声
【モデルプレス＝2025/11/06】料理家の和田明日香が11月5日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。
【写真】“上野樹里の義妹”料理家「健康的」残り物で作った朝食4品
和田は「お弁当の残りの鮭と、晩ごはんの残りの味噌汁、冷蔵庫にあった納豆。狙ったわけじゃないけど、結果的にめちゃくちゃ『日本の朝ごはん』」とコメントし、4品が並んだ食卓を公開。「ふと、なんでこの組み合わせを見て『日本の朝ごはん』だと思うんだろうかって疑問が」と夫と話し合ったことを綴り、「ちなみにウクレレ夫の朝ごはんは大抵が晩ごはんの残り物。今朝はきのこごはんと、鶏と大根の煮物、もりもり食べてた」と夫の朝食について明かした。
この投稿に、ファンからは「身体にも心にも一番の朝食」「美味しそう」「この組み合わせがほっこりする」「安心する朝ごはん」「健康的」などと反響が寄せられている。
和田は、料理愛好家・平野レミの次男である率さんと2010年に結婚。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
