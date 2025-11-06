“投資家”桐谷さん「株主優待で豊かな人生を」 講演会に大勢集まる
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が5日、自身のXを更新し、講演会でのオフショットを投稿した。
【写真】想像以上に人殺到！桐谷さんの講演会の様子
連日、講演会で大忙しの桐谷さんだが、「4日は、東急不動産の主催する講演会(竹芝ポートホール)。お客さんは、株主とこすもす会の皆さん。『株主優待で豊かな人生を』というお話をさせて頂きました」と報告。
あわせて投稿した写真では、大勢の人が集まった様子や、色紙に達筆な字でサインを書く桐谷さんの姿もあり「色紙は、30枚全てに為書きを頼まれたため、予定の1時間前に入ったけど、1時間では終わらず 終了後、会場そばの公園を散歩して時間調整」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
