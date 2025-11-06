【U-17ワールドカップ】GS第1戦終了 日本はモロッコ撃破で白星発進 アジア勢は韓国、ウズベキスタン、北朝鮮も勝利
◇FIFA U-17ワールドカップ（カタール、3日〜27日）
48チームが参加し、4チームずつ12のグループに行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。
グループBの日本は、初戦でモロッコと対決。日本は後半、MF瀬口大翔選手（ヴィッセル神戸U-18）、MF平島大悟選手（鹿島アントラーズユース）のゴールで2−0の勝利し、グループステージ突破に前進。日本と同じグループBのポルトガルはニューカレドニアに大勝で首位。日本は2位となっています。
その他のアジア勢では、韓国がメキシコに勝利。ウズベキスタンがパラグアイに勝利。北朝鮮がエルサルバドルに5得点を挙げ大勝。出場9チームのうち4チームが勝利を飾りました。日本は次戦6日にニューカレドニアと対戦とします。【グループステージ第1戦結果】
＜A組＞
南アフリカ 3−1 ボリビア
イタリア 1−0 カタール
＜B組＞
日本 2−0 モロッコ
ポルトガル 6−1 ニューカレドニア
＜C組＞
コスタリカ 1−1 UAE
セネガル 0−0 クロアチア
＜D組＞
アルゼンチン 3−2 ベルギー
チュニジア 6−0 フィジー
＜E組＞
エジプト 4−1 ハイチ
ベネズエラ 3−0 イングランド
＜F組＞
スイス 4−1 コートジボワール
韓国 2−1 メキシコ
＜G組＞
ドイツ 1−1 コロンビア
北朝鮮 5−0 エルサルバドル
＜H組＞
ブラジル 7−0 ホンジュラス
ザンビア 3−1 インドネシア
＜I組＞
チェコ 6−1 タジキスタン
アメリカ 1−0 ブルキナファソ
＜J組＞
アイルランド 4−1 パナマ
ウズベキスタン 2−1 パラグアイ
＜K組＞
フランス 2−0 チリ
カナダ 2−1 ウガンダ
＜L組＞
オーストリア 1−0 サウジアラビア
マリ 3−0 ニュージーランド