◇FIFA U-17ワールドカップ（カタール、3日〜27日）

48チームが参加し、4チームずつ12のグループに行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。

グループBの日本は、初戦でモロッコと対決。日本は後半、MF瀬口大翔選手（ヴィッセル神戸U-18）、MF平島大悟選手（鹿島アントラーズユース）のゴールで2−0の勝利し、グループステージ突破に前進。日本と同じグループBのポルトガルはニューカレドニアに大勝で首位。日本は2位となっています。

その他のアジア勢では、韓国がメキシコに勝利。ウズベキスタンがパラグアイに勝利。北朝鮮がエルサルバドルに5得点を挙げ大勝。出場9チームのうち4チームが勝利を飾りました。日本は次戦6日にニューカレドニアと対戦とします。

【グループステージ第1戦結果】＜A組＞南アフリカ 3−1 ボリビアイタリア 1−0 カタール＜B組＞日本 2−0 モロッコポルトガル 6−1 ニューカレドニア＜C組＞コスタリカ 1−1 UAEセネガル 0−0 クロアチア＜D組＞アルゼンチン 3−2 ベルギーチュニジア 6−0 フィジー＜E組＞エジプト 4−1 ハイチベネズエラ 3−0 イングランド＜F組＞スイス 4−1 コートジボワール韓国 2−1 メキシコ＜G組＞ドイツ 1−1 コロンビア北朝鮮 5−0 エルサルバドル＜H組＞ブラジル 7−0 ホンジュラスザンビア 3−1 インドネシア＜I組＞チェコ 6−1 タジキスタンアメリカ 1−0 ブルキナファソ＜J組＞アイルランド 4−1 パナマウズベキスタン 2−1 パラグアイ＜K組＞フランス 2−0 チリカナダ 2−1 ウガンダ＜L組＞オーストリア 1−0 サウジアラビアマリ 3−0 ニュージーランド