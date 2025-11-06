櫻坂46谷口愛季、ネコ耳メイドコスプレで美脚スラリ「お人形さんみたい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/11/06】櫻坂46の谷口愛季が11月4日、自身のInstagramを更新。ネコ耳メイド姿を披露した。
【写真】20歳櫻坂46「スタイル抜群」ネコ耳メイドコスプレ姿
谷口は「少し遅めの仮装したよ〜猫耳メイドさん」と記し、黒基調のミニワンピースに白いフリルエプロン、頭にはネコ耳をつけたメイド仮装を披露。透け感のあるニーハイソックスを履いた美しい脚を見せた。
また、ピンクと白のメイド服姿の石森璃花との2ショットなども公開している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎるメイドさん」「お人形さんみたい」「スタイル抜群」「脚が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
