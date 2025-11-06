カブスからＦＡとなったばかりの今永昇太投手（３２）の動向が大きな関心を集めている。

今永は球団からクオリファイティングオファー（ＱＯ＝１年契約の延長）を受ける可能性があり、締め切りは米東部時間６日午後５時（日本時間７日午前７時）。オファーを受けた選手は、１８日（同１９日）までに受諾するか拒否するかを決める必要がある。オファーを受け入れた場合、来季年俸は２２００万５０００ドル（約３３億円）となり、拒否して他球団と契約すれば、チームはドラフト指名権の補償を受け取ることになる。

米国の「ヤフースポーツ」は５日（同６日）、今永がＦＡになった経緯について「シカゴは今永に５７００万ドルでさらに３シーズンの契約を保証するか、それを拒否する代わりに今永に２６年の１５２５万ドルの選手オプションを行使する機会を与えるかの選択を迫られた。シカゴは今永との３年間の契約延長を拒否し、今永自身も１年間のオプションを辞退した」と説明し、今永が「ＦＡ市場の先発投手として興味深いプールに加わることとなった」と期待感を寄せた。

また、「ニューヨークポスト」（電子版）は４日（同５日）に「今永、カブスとの衝撃的な離婚を経てＦＡに」という見出しをつけ「まだ３２歳の左腕は２６年のワールドシリーズ出場を目指す球団から真剣な関心を集めることになるだろう」と伝えていたが…。

まずはカブスが今永にＱＯを出すかどうかになるが、今永が長期契約を視野に入れているのであれば先発左腕が少ないＦＡ市場に出ることになりそうだ。