●特集１

祝十周年！

『刀剣乱舞』から広がる物語

◎刀剣乱舞入門　［インタビュー］でじたろう（『刀剣乱舞』原作プロデューサー）

◎マンガで解説『刀剣乱舞ONLINE』のハマり方 オノユウリ

◎刀帳 全刀剣男士

◎コミック、ミュージカル、舞台、歌舞伎……etc. “刀剣”が切り拓く表現

［インタビュー・寄稿］蜷川ヤエコ／ikra

◎アンソロジー 私の本丸劇場

安達 智／うかうか／さいとうちほ／たらちねジョン／高野 苺／丹地陽子／松田奈緒子

◎［アンケート］生まれ続ける物語　これが私の本丸

◎ダ・ヴィンチ本丸ブックガイド　末國善己

◎［特別ふろく］鶴丸国永クリアファイル

●特集２

待望の新作映画『果てしなきスカーレット』が公開！

細田守と考える、これまでとこれから

◎［インタビュー］細田 守

◎現代の19歳が細田監督へ問う「未来のこと」

◎［キャスト対談］芦田愛菜×岡田将生

◎『果てしなきスカーレット』最速レビュー!

［インタビュー］岩井勇気（ハライチ）

◎小説『果てしなきスカーレット』・『時をかける少女』から考える未来

［書評］ 渡辺祐真

●インタビュー＆対談

角田光代、伊坂幸太郎、垣根涼介、鎌池和馬、町田そのこ、雨穴、関 かおる、諸星大二郎、石井千湖、土屋堅一、瀧内公美、上白石萌歌、郄橋海人、日穏、超学生、芝 大輔（モグライダー）、姫、太田将熙×溝口琢矢 　ほか

●ノべル ダ・ヴィンチ

11月14日（金）映画公開

『平場の月』

［対談］朝倉かすみ×堺 雅人

●コミック ダ・ヴィンチ

原作初の展覧会が11月21日より開催！

『魔入りました！入間くん』

西 修インタビュー

●好評連載中

◎荒木経惟「男 -アラーキーの裸ノ顔-」ヨシタケシンスケ

◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」

◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」

◎北尾トロ「走れ!トロイカ学習帳」

◎穂村弘「短歌ください」

◎平井まさあき（男性ブランコ）「あちらこちらのオノマトペ」

◎小原 晩「ふんだりけったりファミレスいったり」

◎加藤俊甫「煙の中に在る話」

◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」

◎中野京子「怖い絵」

◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか?」

◎お化け友の会通信 from 怪と幽　『槐と優』諸星大二郎

◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい!!」

◎鈴木涼美「めめSHEやつら」