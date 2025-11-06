鶴丸国永（From『刀剣乱舞ONLINE』）が表紙の『ダ・ヴィンチ』2025年12月号【目次】
●特集１
祝十周年！
『刀剣乱舞』から広がる物語
◎刀剣乱舞入門 ［インタビュー］でじたろう（『刀剣乱舞』原作プロデューサー）
◎マンガで解説『刀剣乱舞ONLINE』のハマり方 オノユウリ
◎刀帳 全刀剣男士
◎コミック、ミュージカル、舞台、歌舞伎……etc. “刀剣”が切り拓く表現
［インタビュー・寄稿］蜷川ヤエコ／ikra
◎アンソロジー 私の本丸劇場
安達 智／うかうか／さいとうちほ／たらちねジョン／高野 苺／丹地陽子／松田奈緒子
◎［アンケート］生まれ続ける物語 これが私の本丸
◎ダ・ヴィンチ本丸ブックガイド 末國善己
◎［特別ふろく］鶴丸国永クリアファイル
●特集２
待望の新作映画『果てしなきスカーレット』が公開！
細田守と考える、これまでとこれから
◎［インタビュー］細田 守
◎現代の19歳が細田監督へ問う「未来のこと」
◎［キャスト対談］芦田愛菜×岡田将生
◎『果てしなきスカーレット』最速レビュー!
［インタビュー］岩井勇気（ハライチ）
◎小説『果てしなきスカーレット』・『時をかける少女』から考える未来
［書評］ 渡辺祐真
●インタビュー＆対談
角田光代、伊坂幸太郎、垣根涼介、鎌池和馬、町田そのこ、雨穴、関 かおる、諸星大二郎、石井千湖、土屋堅一、瀧内公美、上白石萌歌、郄橋海人、日穏、超学生、芝 大輔（モグライダー）、姫、太田将熙×溝口琢矢 ほか
●ノべル ダ・ヴィンチ
11月14日（金）映画公開
『平場の月』
［対談］朝倉かすみ×堺 雅人
●コミック ダ・ヴィンチ
原作初の展覧会が11月21日より開催！
『魔入りました！入間くん』
西 修インタビュー
●好評連載中
◎荒木経惟「男 -アラーキーの裸ノ顔-」ヨシタケシンスケ
◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」
◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」
◎北尾トロ「走れ!トロイカ学習帳」
◎穂村弘「短歌ください」
◎平井まさあき（男性ブランコ）「あちらこちらのオノマトペ」
◎小原 晩「ふんだりけったりファミレスいったり」
◎加藤俊甫「煙の中に在る話」
◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」
◎中野京子「怖い絵」
◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか?」
◎お化け友の会通信 from 怪と幽 『槐と優』諸星大二郎
◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい!!」
◎鈴木涼美「めめSHEやつら」
祝十周年！
『刀剣乱舞』から広がる物語
◎刀剣乱舞入門 ［インタビュー］でじたろう（『刀剣乱舞』原作プロデューサー）
◎マンガで解説『刀剣乱舞ONLINE』のハマり方 オノユウリ
◎刀帳 全刀剣男士
◎コミック、ミュージカル、舞台、歌舞伎……etc. “刀剣”が切り拓く表現
［インタビュー・寄稿］蜷川ヤエコ／ikra
◎アンソロジー 私の本丸劇場
安達 智／うかうか／さいとうちほ／たらちねジョン／高野 苺／丹地陽子／松田奈緒子
◎ダ・ヴィンチ本丸ブックガイド 末國善己
◎［特別ふろく］鶴丸国永クリアファイル
●特集２
待望の新作映画『果てしなきスカーレット』が公開！
細田守と考える、これまでとこれから
◎［インタビュー］細田 守
◎現代の19歳が細田監督へ問う「未来のこと」
◎［キャスト対談］芦田愛菜×岡田将生
◎『果てしなきスカーレット』最速レビュー!
［インタビュー］岩井勇気（ハライチ）
◎小説『果てしなきスカーレット』・『時をかける少女』から考える未来
［書評］ 渡辺祐真
●インタビュー＆対談
角田光代、伊坂幸太郎、垣根涼介、鎌池和馬、町田そのこ、雨穴、関 かおる、諸星大二郎、石井千湖、土屋堅一、瀧内公美、上白石萌歌、郄橋海人、日穏、超学生、芝 大輔（モグライダー）、姫、太田将熙×溝口琢矢 ほか
●ノべル ダ・ヴィンチ
11月14日（金）映画公開
『平場の月』
［対談］朝倉かすみ×堺 雅人
●コミック ダ・ヴィンチ
原作初の展覧会が11月21日より開催！
『魔入りました！入間くん』
西 修インタビュー
●好評連載中
◎荒木経惟「男 -アラーキーの裸ノ顔-」ヨシタケシンスケ
◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」
◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」
◎北尾トロ「走れ!トロイカ学習帳」
◎穂村弘「短歌ください」
◎平井まさあき（男性ブランコ）「あちらこちらのオノマトペ」
◎小原 晩「ふんだりけったりファミレスいったり」
◎加藤俊甫「煙の中に在る話」
◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」
◎中野京子「怖い絵」
◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか?」
◎お化け友の会通信 from 怪と幽 『槐と優』諸星大二郎
◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい!!」
◎鈴木涼美「めめSHEやつら」