順調そうに見えて、なぜか本命になれない。“本気で愛されない女”の特徴
「彼とは順調なはずなのに、いつも本命にはなれない…」と悩む女性は少なくありません。恋愛経験が豊富でも、実は“愛される関係”を築くのは簡単ではないもの。そこで今回は、好かれるのに“本気で愛されない女”の特徴を紹介します。
いつも男性に合わせすぎてしまう
「嫌われたくない」「空気を壊したくない」と、つい男性の予定や意見に合わせていませんか？最初は「優しい子」と思われても、次第に“本音が見えない女”と見なされてしまいます。恋愛は対等な関係でこそ育つもの。自分の意見や気持ちを言葉にできる女性ほど、信頼されやすいのです。
尽くしすぎて“安心要員”になっている
連絡を待たずに先回りしたり、男性のために無理して動いたり。その優しさが行きすぎると、男性から「彼女は何をしても離れない」と思われてしまうことも。本気で愛される女性は、“相手を支える”だけでなく“自分を大切に扱う”バランス感覚を持っています。愛されたいなら、まずは自分を粗末に扱わないことが大切です。
恋愛が“自分のすべて”になっている
“自分のすべて”というレベルで恋にのめり込む傾向ありませんか？恋愛だけにエネルギーを注いでばかりいると、男性の反応に一喜一憂し、疲れてしまいます。恋以外にも夢中になれるものを持っている人ほど、自然体で魅力的に映るものなので、まずは“自分自身の人生”を大切にする意識を持ちましょう。
なかなか本気で愛されない女性は、自分を大切にできていないもの。無理に好かれようとせず、自分らしさを持って恋を楽しめる女性こそ、結果的に“本気で愛される人”になれるのです。
🌼彼なら絶対一途。安心して付き合える男性の「見分け方」