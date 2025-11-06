【専門家の目｜ハーフナー・マイク】ザルツブルクの北野颯太が2試合連続ゴールを記録

オーストリア1部FCレッドブル・ザルツブルクに所属する日本人FW北野颯太は、11月2日に行われた第12節のリート戦に先発出場し、前半45分にチーム2得点目を決めて4-1の勝利に貢献した。

ヴァンフォーレ甲府などで活躍し、オランダ1部リーグで通算51得点を挙げた元日本代表FWハーフナー・マイク氏が「結構難しい」と言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

◇ ◇ ◇

らしさ全開のゴールだった。今夏の移籍市場でセレッソ大阪からRBザルツブルクに加入した北野は、リート戦で2試合連続スタメン出場を果たすと、前半45分にエリア内でボールを持ったクレメント・ビショフを追い越してパスを受け、右足で狙い澄ましたゴールを決めた。

「ウイングの選手にボールが入った時点で動き出している。そのウイングの選手がおそらくカットインが得意で、あのランニングはそれを促す動き。彼が外を回ることによって相手ディフェンスもずらせるし、もしずらせなくてもパスを受けられる。秀逸な動きだと思います」と、一連の流れを解説しつつ称賛した。

さらにパスを受けてから北野はダイレクトでゴール右上隅に突き刺したが、シュートを打つ瞬間にはGKだけでなく相手DFも2人飛び込んできていた。

「結構難しいですけど、しっかり合わせられた。流し込むのは角度的にもそうですし、グラウンダーでも入ったかどうかで、見た目以上に難しい。ゴールキーパーが反応しやすい高さだったら止められてしまうので」

前節のウィーン戦でリーグ戦5試合ぶりに先発起用され1得点1アシストという結果を残していた北野は、この日のゴールで加入後19試合4得点5アシスト、リーグ戦は10試合で4得点2アシストとハイペースでチームのゴールに絡んでいる。

「シュートもうまいし、動き的にもいろいろ準備をしているのが分かる。日頃の練習から味方がこういうボールの持ち方したら出してくれるだろうなとかいろいろ考えながらプレーしているので、2連発もそうですけど状態はいいのかなとか思います」

今季Jで活躍し欧州名門移籍を勝ち取った北野。21歳新星はオーストリアの地でも実力を遺憾なく発揮している。（FOOTBALL ZONE編集部）