新宿駅地下のオアシス！　ビールもコーヒーも絶品だった　それぞれの楽しみ方を堪能してリフレッシュ

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿駅のビア＆カフェ『BERG』です。

絶対の安心感、ホッとする場所

「ある方にとってはビール屋さん、ある方にはカフェだったり、お弁当屋さんだったり。それがいいと思ってます」と、副店長の迫川尚子さん。

朝コーヒーを飲む客の横で、ビールを飲む客もいる。それが『BERG』であり、新宿らしさなのかもしれない。オープン以来、「自分たちの食べたいものだけを出す」のが基準という。

ジャーマンブランチ（ビアセット）820 円※生ビール1杯付、ハーフ＆ハーフの場合＋30円

『BERG』ジャーマンブランチ（ビアセット） 820 円 ※生ビール1杯付、ハーフ＆ハーフの場合＋30円 ポークアスピック、レバーハーブパテ、ハムとザワークラウトにパンが付く。定番料理がすべて食べられるうれしいセット。飲み物は選べる。ポークアスピックは豚肉とクリームなどを使ったパテ

パン、ソーセージ、コーヒーそれぞれ専門の職人が作ったものだ。絶対の安心感とホッとする味。

「店の外での大変なことをここではすべて忘れ、リフレッシュしていただければ」（迫川さん）。

ああ、新宿に『BERG』があってくれてよかった。

『BERG』

ルミネエスト『BERG』

［店名］『BERG』

［住所］東京都新宿区新宿3-38-1ルミネエスト新宿店地下1階

［電話］03-3226-1288

［営業時間］7時〜23時（L.O.22時半）

［休日］無休（※ルミネエスト新宿店の休館日のぞく）

［交通］JR中央線ほか新宿駅東口改札から徒歩30秒

※価格は税別、2025年8月以降値上げの可能性あり

※画像ギャラリーでは、シンプルだけど飽きない美味しさの「ベルクドッグ」の画像がご覧いただけます。

撮影／小澤晶子、取材／本郷明美

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

