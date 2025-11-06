Ｊ１首位の鹿島は、第３６節横浜ＦＣ戦（８日・メルスタ）に向けて、非公開での調整を進めている。

＊ ＊ ＊

降格圏の１８位に沈む横浜ＦＣだが、ロングスローの破壊力はＪ屈指のレベルにある。ＭＦ細井響（新潟医療福祉大在学中、特別指定）のスローインから得点を生んでおり、セットプレーの１つとして機能している。

ロングスローにおいては、１日に行われたルヴァン杯決勝・広島―柏で広島が鮮やかに２得点を奪ったことで、その注目度も上がっている。

それでも鹿島の日本代表ＧＫ早川友基は「あまり気を取られすぎずに。しっかりと準備すれば問題なく対応できると思う」と平常心を強調した。

Ｊ屈指の強さと高さを誇るＤＦ植田直通とＤＦキムテヒョンを中心に、中盤やＦＷにも空中戦に秀でた選手がそろう。早川は「はね返せるメンバーがいるので。相手の強みだと思うが、自分たちにはそこに対応できる選手がいる」と自信を示した。

チームはラスト３試合を２位柏と勝ち点１差の首位で迎える。早川は「本当にここから。チームとしては、目の前の試合に勝つために、練習から準備をしていくことは一切変わらない」と力を込めた。