使いやすさに震えた！買い替えて大正解♡変わった形の100均キッチン便利グッズ
商品情報
商品名：シリコーンヘラ
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：5.2cm×1.6cm×26.8cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480430553
ヘッドが大きくてかき集めやすい『シリコーンヘラ』
たまにお菓子を作るときに実感するのが、道具の大切さです。ツールひとつで難しさも仕上がりも変わってくるので、調理道具にはこだわるべきだなぁと実感します。
そんなことを考えていたときに、ダイソーの製菓系コーナーに見つけたのがこちら。『シリコーンヘラ』という商品です。一見、なんの変哲もないシリコーン製のヘラなのですが、これが使ってみると超便利！製菓用ツールらしい繊細な作りなのに、汎用性が高くてお気に入りです。
ひと目で分かるのは、ヘラの頭の部分が全体に対して大きいこと。このヘッドの部分で、ボウルに残った液体などを一気にかき集められます。
耐冷熱温度も−30℃から230℃と実用性バッチリ。直火やオーブンでの使用はNGですが、冷たいアイスから温かいおかずまで幅広く対応しています。さまざまなお料理に使える汎用性の高さがありがたいです。
個人的にはシリコーン製のヘラではあまり見ないブラウンカラーも高評価。黒色ほどモダンすぎず、それでいて汚れは目立ちにくいので、キッチンツールをナチュラルなテイストでまとめたい方にぴったりです。
食器洗浄機で丸ごと洗えて衛生的！
さらに嬉しいのが、食器洗浄機の使用がOKのこと。筆者は木製のヘラも併用して使っていますが、木製のヘラを食器洗浄機で洗うと、どうしても割れやすく劣化してきます。手洗いしていても、衛生面がやや気になりますよね。
でもダイソーの『シリコーンヘラ』は食器洗浄機で丸ごと洗えて衛生的。継ぎ目のないツルっとした構造で管理しやすいです。
今回は『シリコーンヘラ』をご紹介しました。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。