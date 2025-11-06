使いやすさに震えた！買い替えて大正解♡変わった形の100均キッチン便利グッズ

最近ダイソーで見つけたのが『シリコーンヘラ』。大きめのヘッドが、具材や液体をキレイにかき集めてくれて使いやすさバツグン。耐冷熱温度の幅が広いので、冷たいものから温かいものまで安心して使えます。また、食器洗浄機でまるごと洗えて管理のしやすさも◎。超優秀なキッチンツールを早速見ていきましょう！

商品情報

商品名：シリコーンヘラ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：5.2cm×1.6cm×26.8cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480430553

ヘッドが大きくてかき集めやすい『シリコーンヘラ』

たまにお菓子を作るときに実感するのが、道具の大切さです。ツールひとつで難しさも仕上がりも変わってくるので、調理道具にはこだわるべきだなぁと実感します。

そんなことを考えていたときに、ダイソーの製菓系コーナーに見つけたのがこちら。『シリコーンヘラ』という商品です。一見、なんの変哲もないシリコーン製のヘラなのですが、これが使ってみると超便利！製菓用ツールらしい繊細な作りなのに、汎用性が高くてお気に入りです。





ひと目で分かるのは、ヘラの頭の部分が全体に対して大きいこと。このヘッドの部分で、ボウルに残った液体などを一気にかき集められます。

耐冷熱温度も−30℃から230℃と実用性バッチリ。直火やオーブンでの使用はNGですが、冷たいアイスから温かいおかずまで幅広く対応しています。さまざまなお料理に使える汎用性の高さがありがたいです。

個人的にはシリコーン製のヘラではあまり見ないブラウンカラーも高評価。黒色ほどモダンすぎず、それでいて汚れは目立ちにくいので、キッチンツールをナチュラルなテイストでまとめたい方にぴったりです。

食器洗浄機で丸ごと洗えて衛生的！

さらに嬉しいのが、食器洗浄機の使用がOKのこと。筆者は木製のヘラも併用して使っていますが、木製のヘラを食器洗浄機で洗うと、どうしても割れやすく劣化してきます。手洗いしていても、衛生面がやや気になりますよね。

でもダイソーの『シリコーンヘラ』は食器洗浄機で丸ごと洗えて衛生的。継ぎ目のないツルっとした構造で管理しやすいです。

今回は『シリコーンヘラ』をご紹介しました。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。