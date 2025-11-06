100均姉妹店がついにやってくれた！「この大きさが良いのよ！」大人気グッズのミニサイズ
商品情報
商品名：スプレーボトル（ミスト、100mL、グレー）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：スタンダードプロダクツ
JANコード：4550480537344
スタンダードプロダクツで人気のスプレーボトルにコンパクトサイズが登場！
今回ご紹介するのは、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」で見つけた『スプレーボトル（ミスト、100mL、グレー）』という商品。
スタンダードプロダクツで大人気のスプレーボトルにコンパクトサイズが登場していました。
価格は220円（税込）と、スタンダードプロダクツの中でもお安めで購入しやすいです！
容量は約100mLと、ちょこっと使いにちょうどいいサイズです。
サイズが大きい従来品は、保管の際に場所を取ったり、重かったりしましたが、こちらはそんな悩みを解消してくれます！
また、ノズルのカラーはニュアンスのあるグレーカラーで、お部屋のインテリアに馴染みやすい点も、さすがスタンダードプロダクツといった感じでおしゃれです♡
園芸やスキンケア、アイロンがけにも◎アルコール消毒液にも対応！
指でトリガーを引いている間、ミストが数秒間出続ける仕様になっています。
ワンプッシュすると、勢いよく細かなミストが出てきます。
写真に映りにくいほど、かなりきめが細かいミストが出ます！
コンパクトなので、室内ガーデニングにもちょうどいいです。
他にも、化粧水を入れてスキンケアに、アイロンがけの際などにも活用できます！
アルコール消毒液にも対応しているので、さまざまなシーンや用途で使えて便利ですよ。
今回は、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」の『スプレーボトル（ミスト、100mL、グレー）』をご紹介しました。
従来の商品だとやや大きいと感じていた方には、ぜひ試してみてほしいくらい使いやすかったです！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。