100均姉妹店がついにやってくれた！「この大きさが良いのよ！」大人気グッズのミニサイズ

ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」の人気商品といえば、やっぱりスプレーボトル！細かなミストが噴射されるので、園芸だけでなくスキンケアなどに使用している方も多いですよね。でも、用途によってはサイズがちょっと大きいなと思うことも…。そんな悩みを解消してくれる、ミニサイズバージョンが登場しました！

商品情報

商品名：スプレーボトル（ミスト、100mL、グレー）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480537344

スタンダードプロダクツで人気のスプレーボトルにコンパクトサイズが登場！

今回ご紹介するのは、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」で見つけた『スプレーボトル（ミスト、100mL、グレー）』という商品。

スタンダードプロダクツで大人気のスプレーボトルにコンパクトサイズが登場していました。

価格は220円（税込）と、スタンダードプロダクツの中でもお安めで購入しやすいです！

容量は約100mLと、ちょこっと使いにちょうどいいサイズです。

サイズが大きい従来品は、保管の際に場所を取ったり、重かったりしましたが、こちらはそんな悩みを解消してくれます！

また、ノズルのカラーはニュアンスのあるグレーカラーで、お部屋のインテリアに馴染みやすい点も、さすがスタンダードプロダクツといった感じでおしゃれです♡

園芸やスキンケア、アイロンがけにも◎アルコール消毒液にも対応！

指でトリガーを引いている間、ミストが数秒間出続ける仕様になっています。

ワンプッシュすると、勢いよく細かなミストが出てきます。

写真に映りにくいほど、かなりきめが細かいミストが出ます！

コンパクトなので、室内ガーデニングにもちょうどいいです。

他にも、化粧水を入れてスキンケアに、アイロンがけの際などにも活用できます！

アルコール消毒液にも対応しているので、さまざまなシーンや用途で使えて便利ですよ。

今回は、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」の『スプレーボトル（ミスト、100mL、グレー）』をご紹介しました。

従来の商品だとやや大きいと感じていた方には、ぜひ試してみてほしいくらい使いやすかったです！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。