軽やかな日常にマッチする財布を探しているなら【エドウィン】の二つ折り財布がAmazonで販売中！

ジーンズなどでお馴染みのEDWIN(エドウイン)から、バイアスエンボス＆シボを組み合わせた切り替え合皮を採用した二つ折財布が登場した。二層式紙幣収納スペース、サイドマチ付の小銭収納スペースなど、使い勝手にもこだわった一品。光沢樹脂のゴールドロゴとリベット、アクセントのあるステッチを組み合わせたデザインがポイント。

合成皮革の切り替えデザインが映えるシンプルな二つ折り財布。バイアスエンボスとシボ加工のコンビが程よい存在感を演出する。

ラウンドジップ仕様で中身がこぼれにくく、サイドマチ付き小銭入れや7つのカードポケットなど、使いやすさにも配慮されている。

二層に分かれた紙幣収納スペースは、チケットやレシートの整理にも便利。コンパクトながら実用性の高い構造になっている。

ゴールドの光沢ロゴとリベット、アクセントステッチが、落ち着いた色合いの中に洗練された印象を添えている。