長年の悩みを解消できた！巻いて保管できるって天才すぎん…？お洗濯の100均便利グッズ

洗濯物を干すための物干し竿って、砂埃や花粉などですぐに汚れてしまうのが気になりますよね。雑巾で拭くにしても、洗った後の保管方法に悩んで掃除が億劫に…。そんな長年の悩みを、セリアの『物干し竿クリーナー』が解消してくれました！物干し竿にくるっと巻き付けて保管できるので、楽に掃除できるようになりましたよ。

商品情報

商品名：物干し竿クリーナー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：19×9cm

巻き付け対応ポールサイズ（約）：直径32mmまで

販売ショップ：セリア

JANコード：4936181535825

物干し竿の汚れが気になった時に便利！セリアの『物干し竿クリーナー』

洗濯物を干すための物干し竿って、砂埃などで汚れてしまうのが気になりますよね。特に、花粉の季節には汚れがすぐに溜まってしまいます…。

雑巾などで拭き取るにしても、わざわざ取りに行って、使用後に洗って干して…というのを繰り返すのが手間に感じます。すぐに使える位置に置いておけたら…そんな願いを叶えてくれるアイテムをセリアで見つけました！

今回ご紹介するのは、こちらの『物干し竿クリーナー』。物干し竿専用のクリーナーです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、洗濯グッズ売り場に陳列されていました。

マイクロファイバーのような、柔らかい素材が使用されています。

縁にはパイピングが施されており、しっかり処理されているため長く使えそうです。

また、片面にバンドが取り付けられています。

バンドは手を通して固定させることができます。

そのため物干し竿などの丸みを帯びた形にも、しっかりフィットさせて拭き取ることができます。

物干し竿をしっかりと握りこんで、一気にお掃除できるのがこのクリーナーの良いところ！

クッション性があるので、グッと力を込めてお掃除することができます。

くるっと巻き付けてそのまま保管できて楽ちん！

両面に面ファスナーが付いているのもポイント！

これが、さらに使い勝手をアップさせてくれる秘密です。

このように物干し竿にくるっと巻き付けて、面ファスナーで留めることができます。直径32mmまでの物干し竿に巻き付けが可能です。

こうすることで汚れたら洗って、しっかり干して乾かすことができます。

そのまま巻き付けておけば、また物干し竿の汚れが気になったときにすぐに使えて便利です！

今回は、セリアで見つけた『物干し竿クリーナー』をご紹介しました。

掃除だけなら普通の雑巾でもできますが、洗って干す際に洗濯ばさみが要らない点や、そのまま巻き付けて保管できる点が楽だなと思いました！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。