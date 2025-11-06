元NMB48の清水里香さん（27）が、約5年の活動期間を経て2021年6月にグループを卒業した理由が「すい臓の異常」であったことを明かした。

現在、アイドルグループ「One Last Bloom」のリーダーとして活動する清水さんは、波乱に満ちた芸能人生を送ってきた。3歳から子役として活動し、中学時代には地下アイドルを経験。そして高校3年生の時にNMB48の5期生として加入した。



清水里香さん ©文藝春秋

医師から「命は長くないかもしれない」と言われた衝撃

清水さんは20歳の時、握手会で急に倒れたことをきっかけに病院で検査を受けた。その結果は衝撃的なものだった。

「すい臓に異常があると診断を受けたんです。命はもう長くないかもしれないと言われて、その場で一生ぶんは泣きました」

しかし、病気が発覚してからNMB48卒業までの間、メンバーやファンには「体調不良」とだけ伝え、病気のことを隠していた。入退院を繰り返す日々の中でも、SNSには過去に撮った写真をアップして、状況を悟られないよう気を配っていた。

「当時は、低血糖になりやすく、点滴の影響で顔がパンパンになっていた時期もあるから、活動がままならなくて。それでも『いつか私が亡くなったとき、笑顔を思い出してもらえるなら』と笑顔でいることを心がけてました」

「その世界だけで人生を終えるのも違う」NMB48を卒業した理由

卒業を決断した理由のひとつには、家族の存在があった。

「病気が発覚してから親と将来を話し合う機会があって、母がふと『花嫁姿が見たい』と言ってくれたんです」と清水さん。子役からずっと芸能活動を続けてきた彼女は、普通の女の子としての青春を味わう機会も少なかった。「その世界だけで人生を終えるのも違う」と思い、卒業を決めたという。

現在も完治したわけではなく、毎月の血液検査を欠かさない生活を続けている。しかし「日常に支障はないので、アイドルの仕事を続けていても問題はない」と語る。

すい臓の病気を乗り越え、アイドル人生4周目に突入した現在

NMB48卒業後、一度はアイドルから離れるも、活動を再開。さらにはグループのプロデュースに挑戦するなど、アイドル界での挑戦を続けている彼女の原動力は「古巣のNMB48を超えること」だと語る。

「私に強さをもたらしてくれた古巣ですし、感謝しているからこそ超えたいんです」

すい臓の病気を乗り越え、アイドル人生4周目に突入した清水さん。その挑戦は今も続いている。

